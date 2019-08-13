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Кучма збирає команду: у Зеленського пояснили гучне звільнення Безсмертного

4.6т Читати матеріал російською

В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що звільнення Романа Безсмертного пов'язане з формуванням більш ефективної команди в переговорному процесі щодо Донбасу.

Про це повідомили в прес-службі Офісу, передає УП. Нагадаємо, Безсмертний був представником України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході країни. 13 серпня Зеленський підписав указ, яким звільнив чиновника.

"Президент делегував організацію відстоювання позицій України в складному переговорному процесі другому президентові України Леоніду Кучмі.

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Під його керівництвом ми поки формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську", – відповіли в Офісі на запит журналістів.

Водночас в ОП не відповіли на запитання, чи пов'язане рішення із заявою Безсмертного про те, що Україна після загибелі чотирьох військових під Павлополем на Донбасі повинна припинити участь у Мінському процесі до зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

Роман Безсмертний

Роман Безсмертний

24 Канал

Як писав OBOZREVATEL, раніше Роман Безсмертний назвав власну версію причини свого звільнення.

Крім того, чиновник заявив, що Зеленський потрапив у пастку через переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

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Теми
Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Роман Безсмертний
Місце
Україна
Теги
політика переговори щодо Донбасу Офіс президента
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Да его надо было сразу поганой метлой гнать куда подальше, эксперт вшивый. Он бывал ли хоть на линии разграничения если такое заявляет?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
безсмерный все правильно делал! опг зеленского готово продать Украину??
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Питон Каа
Питон Каа
Такого свидуря выгнали, эх...
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