Кучма збирає команду: у Зеленського пояснили гучне звільнення Безсмертного

В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що звільнення Романа Безсмертного пов'язане з формуванням більш ефективної команди в переговорному процесі щодо Донбасу.

Про це повідомили в прес-службі Офісу, передає УП. Нагадаємо, Безсмертний був представником України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході країни. 13 серпня Зеленський підписав указ, яким звільнив чиновника.

"Президент делегував організацію відстоювання позицій України в складному переговорному процесі другому президентові України Леоніду Кучмі.

Під його керівництвом ми поки формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську", – відповіли в Офісі на запит журналістів.

Водночас в ОП не відповіли на запитання, чи пов'язане рішення із заявою Безсмертного про те, що Україна після загибелі чотирьох військових під Павлополем на Донбасі повинна припинити участь у Мінському процесі до зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

Роман Безсмертний 24 Канал

Як писав OBOZREVATEL, раніше Роман Безсмертний назвав власну версію причини свого звільнення.

Крім того, чиновник заявив, що Зеленський потрапив у пастку через переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

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