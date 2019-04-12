Кучма вказав на роль Зеленського у дебатах із Порошенком

Українцям буде цікаво послухати на майбутніх дебатах саме кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського, щоб зрозуміти, яка він людина.
Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма у п'ятницю, 12 квітня, під час візиту до Дніпра, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, про роботу опонента Зеленського, чинного глави держави Петра Порошенка свідчать його дії за останні 5 років.
"Послухати Зеленського, звісно, цікаво з цієї точки зору. Тому я думаю, що дебати відбудуться. Але люди в першу чергу слухатимуть Володимира Зеленського. Їх усіх, як я розумію, цікавить його особистість", — сказав Кучма.
Володимир Зеленський і Петро Порошенко
112.ua
Екс-президент запевнив, що в першому турі виборів українці вже "все бачили і чули". А дебати, за його словами, — справа лише кандидатів у президенти.
"Для мене особисто — наголошую, особисто — вони не мають жодного значення. Я знаю, що зроблено за 5 попередніх років", — зазначив Кучма.
Леонід Кучма
Українська правда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.
Порошенко і Зеленському запропонували нове місце для дебатів — телестудію.
8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їхньому проведенні на НСК "Олімпійський".
10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський — на 19 квітня.
11 квітня Зеленський і Порошенко влаштували перепалку у прямому ефірі, після чого шоумен озвучив остаточне рішення — він прийде на дебати лише 19 квітня.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!