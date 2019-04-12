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Кучма вказав на роль Зеленського у дебатах із Порошенком

5.4тЧитати матеріал російською

Українцям буде цікаво послухати на майбутніх дебатах саме кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського, щоб зрозуміти, яка він людина.

Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма у п'ятницю, 12 квітня, під час візиту до Дніпра, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, про роботу опонента Зеленського, чинного глави держави Петра Порошенка свідчать його дії за останні 5 років.

"Послухати Зеленського, звісно, цікаво з цієї точки зору. Тому я думаю, що дебати відбудуться. Але люди в першу чергу слухатимуть Володимира Зеленського. Їх усіх, як я розумію, цікавить його особистість", — сказав Кучма.

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Екс-президент запевнив, що в першому турі виборів українці вже "все бачили і чули". А дебати, за його словами, — справа лише кандидатів у президенти.

"Для мене особисто наголошую, особисто вони не мають жодного значення. Я знаю, що зроблено за 5 попередніх років", — зазначив Кучма.

Леонід Кучма

Леонід Кучма

Українська правда

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Особи
Леонід КучмаВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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