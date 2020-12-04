Кучма сказав, що Україну обдурили

Леонід Кравчук Політика 16:31, 4.12.2020

5 грудня 1994-го лідери України, США, Росії та Великобританії підписали знаменитий Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. – ред.

Україна не могла не підписати Будапештський меморандум, бо наші ракети і ядерні боєголовки у 1997-му ставали небезпечними. Це був момент їхньої смерті. Ми мали або позбутися їх або ж змінити самі боєголовки. Україна їх не виготовляла і не виготовляє, вони робилися у Росії. Продажів чи постачань не було, бо це ядерна зброя, тому й було прийнято таке рішення. Тим більше, Україна була стороною підписання договору про розброєння. Це слід було зробити обов'язково.

І коли я чую, що нам варто було би залишити ядерну зброю, Росія себе би так не поводила, вона би боялася, що у нас є зброя, то це думки людей, які не знають суті історії становлення ядерних боєголовок в Україні.

Чому ж тоді країни-підписанти Будапештського меморандуму не стали на наш захист у 2014-му? Не стали, бо не хотіли. Загальні інтереси європейського світового характеру були вище інтересів України. Коли почалась анексія Криму, а потім і війна на Донбасі, вони весь час повторювали: не дратуйте Росію, бо може розпочатися конфлікт, а за ним Третя світова. Були такі речі, які називаються "своє ближче до тіла". А Україна виявилася поза. Кучма в одному з інтерв'ю сказав, що нас обдурили, коли підписували документ про ядерну зброю. Обдурили, сказав він. Так і є.

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Політика

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