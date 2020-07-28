Кучма припинив роботу в ТКГ щодо Донбасу
Другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження голови делегації України в Тристоронній контактній групі в Мінську з питань врегулювання на Донбасі.
Про це повідомили на сайті Офісу президента України. Зокрема глава держави Володимир Зеленський особисто подякував Кучмі за його роботу.
Президент наголосив, що вона була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ.
"Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", – сказав Зеленський під час зустрічі з Кучмою 28 липня.
Зі свого боку другий президент України зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена та значно просунулася, було здійснено низку важливих кроків, досягнуто важливих домовленостей.
Кучма зауважив, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у 2014 році в столиці Білорусі представники України, Росії та ОБСЄ підписали Мінський протокол про припинення вогню на Донбасі і створили Тристоронню групу з врегулювання конфлікту на сході України.
23 червня 2014 року Кучма увійшов до її складу в якості представника від України. Він представляв Україну в ТКГ чотири роки.
2 жовтня 2018 року Кучма офіційно пішов з цієї посади, його замінив Руслан Демченко.
Вдруге Кучма став на чолі української делегації у ТКГ в Мінську 3 червня 2019 року з ініціативи Зеленського.