Кучма припинив роботу в ТКГ щодо Донбасу

Другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження голови делегації України в Тристоронній контактній групі в Мінську з питань врегулювання на Донбасі.

Про це повідомили на сайті Офісу президента України. Зокрема глава держави Володимир Зеленський особисто подякував Кучмі за його роботу.

Президент наголосив, що вона була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ.

"Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", – сказав Зеленський під час зустрічі з Кучмою 28 липня.

Зі свого боку другий президент України зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена та значно просунулася, було здійснено низку важливих кроків, досягнуто важливих домовленостей.

Кучма зауважив, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

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