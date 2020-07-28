Кучма після виходу з ТКГ не залишиться осторонь переговорів щодо Донбасу, – Данілов

Після припинення роботи в Тристоронній контактній групі другий президент України Леонід Кучма не залишатиметься осторонь від переговорів щодо Донбасу.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов у вівторок, 28 липня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я знаю Леоніда Даниловича з 1994 року. Він нікуди від проблем, які є в нашій країні, не піде. Крім того, йому 81 рік, це дуже досвідчена людина, він дуже добре розуміє процеси, які відбуваються не тільки у відносинах України та Росії, а й у відносинах, що розвиваються взагалі у світі. Автор книги "Україна не Росія" — саме Леонід Данилович Кучма, і він дуже добре знає, про що йдеться", – сказав Данілов.

"Розуміючи державну позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів. Він обов'язково допомагатиме Володимиру Олександровичу Зеленському. Іноді порада набагато цінніша, аніж присутність у тих чи інших групах. Порада дорого коштує, особливо в сучасному світі", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, другий президент України Леонід Кучма склав повноваження голови делегації України в ТКГ у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про що було офіційно оголошено 28 липня.

Чинний глава держави Володимир Зеленський подякував Кучмі за роботу, а він пообіцяв і надалі в разі необхідності ділитися своїм досвідом.