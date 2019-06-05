Кучма обіцяє прорив у "Мінську": який план

Глава держави Володимир Зеленський продовжує приводити обіцяні "нові обличчя" в політику. Так, він повернув у Мінську контактну групу другого президента Леоніда Кучму, який був представником України на переговорах протягом 4,5 років. Без особливих успіхів.

Чи вийде щось цього разу – дізнавався OBOZREVATEL.

Старий-новий парламентер

На спільному брифінгу з Леонідом Кучмою Володимир Зеленський почав свою промову з того, що в України і західних партнерів є спільна позиція щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а саме – відновлення переговорів щодо Донбасу в "нормандському форматі" та розблокування Мінського процесу.

Також Зеленський заявив, що просувати цю позицію до Мінська поїдуть представники ТКГ на чолі з Леонідом Кучмою.

Володимир Зеленський і Леонід Кучма

"Є вже конкретні пропозиції. Хочу, щоб всі вони були визначені зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту", – заявив він.

Зі свого боку Кучма підкреслив, що не міг не погодитися з пропозицією Зеленського.

"Не міг не погодитися з такою пропозицією. Завжди звик у своєму житті ухвалювати рішення і виконувати їх. Зустріч із президентом показала, що у мене є така можливість – зробити свій внесок. Я говорив, що не можу працювати весільним генералом. Сьогодні є можливість працювати на благо України", – заявив екс-президент.

Володимир Зеленський і Леонід Кучма

Пізніше Зеленський і Кучма разом із іншими представниками ТКГ обговорили перспективи активізації переговорного процесу і необхідні кроки для цього. У підсумку глава української делегації заявив, що нібито вже є пропозиції, які можуть допомогти зрушити Мінський процес із мертвої точки.

Які перспективи

Кучма почав представляти Україну на переговорах із "Л/ДНР" ще з 2014 року, коли в червні того року була досягнута найперша домовленість про припинення вогню.

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Згодом Петро Порошенко призначив Кучму представником України в Тристоронній контактній групі в Мінську. За час своєї роботи глава ТКГ підписав два ключові документи – перші й другі Мінські домовленості.

Леонід Кучма на переговорах у ТКГ, 2015 рік РБК

В кінці вересня 2018 року Кучма заявив, що збирається покинути свій пост: "Я для себе вже давно ухвалив рішення: коли досягну свого критичного віку, то повинен буду подякувати всім, хто зі мною там працював, і піти, дати можливість попрацювати іншим", – сказав він.

Крім цього, ще однією причиною другий президент назвав відсутність результатів під час досягнутих домовленостей.

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З огляду на перераховані вище причини, українці скептично поставилися до такого призначення від новообраного президента і можливостей Кучми реально розблокувати Мінський процес. До того ж Зеленському пригадали обіцянку завести в політику нових людей.

"Кучма за роки роботи в мінській групі "бив-бив – не розбив". Пішов із ТКГ за станом здоров'я. І ось Зеленський призначає його в Мінськ на друге коло. Увага, питання: "Де нові обіцяні Зе підходи до формату мінської групи? Де нові обличчя? Що зможе ще старший Кучма в спробі номер два?" – запитує на своїй сторінці у ФБ журналіст Дмитро Ліховий.

Скрін

"Нові обличчя! Мінськ віджив себе! Потрібен новий формат! Я покличу до переговорної групи США і Великобританію! Ви все робите неправильно! Я! Ми! Переглянути! Домовитися! Мир! Реальність: Переговорну групу від України знову очолив Леонід Кучма", – написав російський журналіст Аркадій Бабченко.

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"Леонід Кучма в ТКГ у Мінську – це непогано. Для бізнес-інтересів Віктора Пінчука. Плюс красномовно свідчить, що у "ЗеКоманди" з лавкою запасних усе погано", – зазначив виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Чому ж Кучма повернувся в Тристоронню контактну групу, враховуючи його заяви під час виходу з переговорного процесу, OBOZREVATEL пояснив український дипломат і глава ГО "Європейський рух України" Вадим Трюхан: "На мою думку, коли він виходив із ТКГ, реальною причиною був не стан здоров'я, а відсутність взаєморозуміння з Петром Порошенком, і відсутність надій на те, що Мінські домовленості будуть потім підтримані відповідними рішеннями Верховної Ради".

За його словами, нині ж Кучма сподівається на те, що новий президент і майбутній парламент більше прислухатимуться до нього і підтримуватимуть відповідними законами ті домовленості, які будуть досягнуті в рамках Мінських переговорів.

"Але, на мою думку, користі від цього буде мало, тому що як такого перезавантаження української частини Мінської контактної групи не відбувається. Насправді, щоб вийти на якісь комплексні домовленості, необхідно, щоб першу скрипку грали професійні дипломати-важковаговики", – вважає Трюхан.

Володимир Зеленський і Леонід Кучма Адміністрація Президента

На його думку, Кучма не зовсім та людина, яка зараз може впоратися з важкими тривалими переговорами.

"Тому я думаю, що це ще не остання кадрова зміна, і через 3-9 місяців ми побачимо абсолютно інших осіб у переговорній команді від України. Вважаю, що це тимчасове рішення", – додав він.

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Леонід Кучма Уніан

У якомусь прориві в переговорному процесі сумнівається і український дипломат, голова правління "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко, водночас, зазначає він, неважливо, хто саме увійде в Тристоронню контактну групу.

"Прогнозувати сьогодні те, що ситуація складеться інакше, що буде якийсь новий момент, який дозволить швидко просунуться вперед, у мене таких підстав немає", – вважає дипломат.

До речі, в Кремлі теж встигли прокоментувати повернення Кучми в Тристоронню контактну групу, в своєму коментарі прес-секретар Путіна назвав Кучму "авторитетним діячем".

"Кучма, звісно, дуже авторитетний, досвідчений діяч, розбирається в цій проблематиці. Але тут важлива принципова позиція глави держави", – сказав Пєсков

Для довідки:

Леонід Кучма був народним депутатом перших двох скликань Верховної Ради України. У липні 1994 року обраний президентом України, в листопаді 1999 року був переобраний вдруге.

Після відходу з великої політики очолює благодійну організацію "Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна".

У 2000 році майор управління державної охорони Микола Мельниченко оприлюднив запис, зроблений, за його словами, в кабінеті тодішнього президента Леоніда Кучми. Серед іншого, на плівках обговорюють вбивство Георгія Гонгадзе. За підозрою у вбивстві Гонгадзе Генпрокуратура України в 2011 році порушила кримінальну справу проти Кучми, пізніше її закрили.

Нагадаємо, що Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а в листопаді в одному з лісів Київської області виявили його тіло. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, який, за даними експертизи, належав журналісту. 22 березня 2016-го Гонгадзе поховали в Києві.

2 лютого 2015 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив Кучму офіційним представником України в Тристоронній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. А 2 жовтня 2018 року Кучма офіційно заявив про вихід із переговорного процесу.

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