Кучеренко та Герус посперечалися в прямому ефірі через "Центренерго": Шустеру довелося втрутитися

В ефірі "Свободи слова" виникла перепалка між нардепом від "Батьківщини" Олексієм Кучеренко та депутатом від "Слуги народу", головою парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрієм Герусом.

Так, в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером Кучеренко розкритикував дії Геруса за роботу в сфері енергетики і, зокрема, поставив питання про те, як держкомпанія "Центренерго" стала збитковою.

У відповідь Герус сказав, що перестав звертати увагу на "абсурдні звинувачення", а після почав розповідати про ситуацію з "Центренерго". Однак періодично Кучеренко перебивав його.

Герус: Є сьогодні ситуація з Центренерго і я написав звернення до уряду, щоб був проведений аудит цієї компанії і я наполіг на тому, щоб було проведено засідання комітету виїзне на Трипільській ТЕС, де було все керівництво, щоб їм задати питання. Такі можливості були у народних депутатів, запитаєте що вкрадено, скільки вкрадено...

Кучеренко: Кому задати?

Г: Я сам подавав звернення...

К: Ну що, відповідь отримали?

В результаті Герус звернувся до ведучого програми Савіка Шустера, запитавши, чому у нього такі гості, які постійно перебивають і попросив модерувати програму. Шустер погодився і попросив Геруса швидше формулювати суть його промови.

"Швидше, швидше, суть розкажіть, швидше формулюйте", – звернувся до нього ведучий.

На це нардеп сказав, що в такому випадку, закінчив виступ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о. міністра енергетики Ольга Буславец заявила, що державна компанія "Центренерго" має відновити використання вугілля на своїх ТЕС для стабілізації ситуації у вугільній галузі.