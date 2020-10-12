Кучеренко пообіцяв захист власникам гаражів у Києві

У партії "Батьківщина" виступили за захист права киян мати місця в гаражних кооперативах.

Так, кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко під час зустрічі з виборцями, зазначив, що 400 тис. киян мають місця в гаражних кооперативах, але забудовники, за його словами, поклали око на ці земельні ділянки і хочуть вигнати людей, передає пресслужба.

"Місто має розвиватись, якщо ми дійсно хочемо осучаснювати ці парковки, робити їх багатоповерховими, то в першу чергу потрібно подбати, щоб люди не втратили свого майна, своїх капіталів, своїх місць, щоб їхні інтереси були захищені", – підкреслив політик.

За словами Кучеренка, саме тому "Батьківщина" підготувала і найближчим часом буде підписувати меморандум з усіма представниками гаражних кооперативів.

"Ми готові вас захищати, так як це робила міська "Батьківщина" попередніх скликань. Ми збираємось робити це як на міському, так і на національному рівні", – констатував парламентарій.