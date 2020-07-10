Кучеренко назвав заступницю голови ОП божевільною: Ковалів звинуватила його в "договорняках"

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко в прямому ефірі назвав божевільною заступницю голови Офісу президента України Юлію Ковалів.

Перепалка сталася на програмі "Свобода слова Савіка Шустера" 10 липня. Трансляція політичного ток-шоу велася на YouTube-каналі проєкту (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ковалів говорила про те, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) завжди буде знаходиться під критикою, адже їй потрібно знайти баланс між визначенням ціни для користувачів і кінцевим прибутком працівників.

Перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКГ зазначив, що "навіть може погодитися" з такою позицією. Однак Кучеренко заявив, що нещодавно Ковалів стверджувала, що ціну встановлює ринок, а тепер каже про регулятора.

"Перше: ви ж прекрасно розумієте, що на сьогодні у регулятора розпочався конкурс", – відповіла співробітниця ОП, на що її опонент кивнув і сказав "так".

"Друге: коли призначали конкурсну комісію від комітету, пане Кучеренку, ну хіба не телефонували ви мені і не просили допомогти, поговорити з депутатами про призначення?" – продовжила Ковалів.

Нардеп кілька разів запитав: "Ви божевільна?" Він став перебивати Ковалів, назвав її провокаторкою. "Та я з вами не розмовляв взагалі три місяці", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, у прямому ефірі також посперечалися Юлія Ковалів і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Вони зчепилися через зарплати гірників.