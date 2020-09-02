Прикриваючись обіцянками аудиту держави, влада продовжує використовувати кошти платників податків у власних цілях, замість того, щоб спрямовувати їх на створення гідних умов життя в країні.

Про це заявив народний депутат від "Батьківщини", кандидат на посаду київського міського голови Олексій Кучеренко під час брифінгу у Верховній Раді. Він нагадав, що досі немає рішення щодо НАК "Нафтогазу", який заборгував 80 млрд грн.

"Багато років ми говоримо про аудит "Нафтогазу". А де його результати? Ви знаєте позицію фракції "Батьківщина" і її лідера Юлії Тимошенко – за нашими оцінками, близько 80 мільярдів гривень НАК "Нафтогаз" не доплатив у бюджет. Це абсолютно достовірна інформація. Для її підтвердження достатньо провести нормальний аудит. Чому ж ви його не проводите?" – зазначив Кучеренко.

Він наголосив на неефективності дій наглядових рад державних компаній – "Нафтогазу", "Укренерго", "Укрзалізниці", "Укрпошти".

"Подивіться на фінансовий стан цих компаній, подивіться на наслідки їхнього так званого господарювання. Повний провал програми видобутку газу, боргова яма, в яку нас затягнув НАК "Нафтогаз" на рівні 100 мільярдів гривень, "Укренерго", яке нароздавало безконтрольно технічні умови на зелені тарифи на приєднання зелених станцій, а в результаті загнало нас всіх, що ми будемо десятки років платити завищені тарифи й саме обслуговувати зелену енергетику. Вона має бути, але має бути збалансована", – зауважив Кучеренко.

Народний депутат переконаний: "якщо й далі на державному рівні продовжувати використовувати ось так ганебно кошти платників податків, прикриваючись пустими обіцянками, – це шлях в нікуди, це шлях до подальшого розвалу країни".

Політик нагадав, що у вересні минулого року офіс президента та монокоаліція обіцяли провести аудит Києва, після чого люди мали б зрозуміти, куди витрачаються величезні кошти київського бюджету.

"Але ми бачимо, в який колапс потрапляє Київ. Столиця перетворюється з нормального міста, у якому було приємно жити, в антикомфортну, небезпечну для проживання зону. Тому в цій ситуації, мабуть, невипадково приховали результати аудиту, для того, щоб і далі брати участь у дерибані грошей киян-платників податків. Жодними флагштоками, мостами або фонтанами не вдасться прикрити техногенну катастрофу, в яку потрапляє Київ з його дірками, заторами, амортизованим житловим фондом, вибухами газу в житлових будинках, мостами, які втомилися, тощо", – зазначив Кучеренко.

Народний депутат запевнив, що зробить все можливе, аби українці чітко розуміли, куди та на які потреби витрачаються гроші з податків, а не отримували чергове замилювання очей та обіцянки влади.

"Шановна владна командо, ви сьогодні перед місцевими виборами намагаєтеся вчергове переконати українців, що ви немовби працюєте і вас треба переобрати на п’ять років для того, аби ви щось зробили з обіцяного. Але, тому хто обманув, двічі довіряти не можна. І особисто я, людина, яку партія "Батьківщина" висуває на посаду міського голови, заявляю, що не вірю. І буду робити все, аби кияни та всі українці розуміли, куди витрачається кожна гривня, кожна копійка наших із вами податків", – підсумував Кучеренко.

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