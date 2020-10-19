Кучер зняв пародію на передвиборчий ролик Добкіна з Кернесом. Відео

Голова Харківської ОДА і кандидат в мери облцентру від "Слуги народу" Олексій Кучер зняв пародію на гучне відео з нинішнім очільником міста Геннадієм Кернесом і колишнім "регіоналом" Михайлом Добкіним.

У ролику він відповідає на репліки свого суперника на виборах, які пройдуть 25 жовтня. Відео під назвою "Перемога наших сердець" Кучер розмістив на своєму каналі в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на фразу "є*ати-копати", чиновник каже: "Геннадію Адольфовичу, копати не будемо, і так увесь Харків перекопано", а на репліку "Де про швидкі допомоги?" – "Щиро шкода, що вам не вдалося підняти харківську медицину до рівня берлінської "Шаріте".

Скриншот із відео Кучера YouTube-канал Олексія Кучера

Також у ролику глава Харківщини висловив подяку меру за парки, фонтани і нові туалети в місті. Водночас заявив, мовляв, прийшов час навести порядок.

"Всі мовчати не будуть. Я кажу, що за красивим фасадом парків і фонтанів є інший Харків – з убитими дорогами у дворах, старими комунікаціями і несправедливими тарифами. Прийшов час навести порядок в домі", – зазначив Кучер.

Скриншот із відео Добкіна і Кернеса

Зазначимо, що ролик Олексія Кучера є пародією на злите в мережу відео про зйомки передвиборчого ролика кандидата в мери Михайла Добкіна в 2005 році. Нагадаємо, що в ньому Геннадій Кернес, який говорить за кадром і спрямовує процес лайками, після перемоги Добкіна став секретарем Харківської міськради. В інтернеті цей ролик з'явився через два роки, в 2007-му, і миттю "розлетівся" на цитати і меми. Ще через рік пародію на нього робив на той момент гуморист студії "95 квартал", а нині президент України Володимир Зеленський.

Відео, на яке зняв пародію Олексій Кучер:

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер вступив у перепалку з депутатами на засіданні обласної ради 15 жовтня. Ініціатором скандалу виступив заступник голови облради Володимир Скоробогач.

Раніше OBOZREVATEL також писав про те, як Олексій Кучер опинився в політиці, про його дружбу з соратником Віктора Пшонки та любов до Росії.