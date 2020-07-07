КСУ зібрався для розгляду закону про українську мову: всі деталі. Онлайн-трансляція
У вівторок, 7 липня, Конституційний суд України зібрався для розгляду справи за поданням 51 народного депутата щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Трансляцією поділилися на офіційному сайті КСУ. У пресслужбі зазначили, що розгляд справи відбудеться у формі усного провадження (мається на увазі відкрита частина пленарного засідання).
OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію із залу суду і пропонує читачам стежити за розвитком подій.
Хронологія подій
11:25 – У засіданні оголосили перерву до 12:00 після виступу народного депутата України 8 скликання від "Опозиційного блоку" Олександра Долженкова.
11:18 – Вхід в КСУ охороняють бійці Національної гвардії та Національної поліції України.
10:58 – Суддя-доповідач зачитав висновки фахівців із провідних юридичних вишів України щодо оскаржуваного закону.
10:18 – Розпочався розгляд справи по суті. Всіх присутніх попросили вдягнути маски.
10:15 – Під КСУ зібралися громадські активісти та представники "Національного корпусу", які підтримують закон про українську мову. В їхніх руках – плакати з гаслами "Коли вмирає мова, вмирає нація", "Захистимо українську мову", "Українська – єдина державна мова", "Ні – русифікації, так – українізації".
10:01 – Конституційний суд розпочав засідання.
Суть справи
Нардепи, які ініціювали подання про нібито неконституційність закону, вважають, що він він дискримінує російську та інші мови нацменшин в Україні, а також утискає громадян за мовною ознакою.
Крім того, автори клопотання заявили, що згаданий закон, на їхній погляд, порушує конституційні права громадян: право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і нацменшин України.
Ще одна претензія нардепів – ухвалення закону з нібито порушенням конституційної процедури.
Зазначимо, що конституційне подання щодо цього закону було внесено до КСУ ще 21 червня 2019 року.
Нагадаємо, що в липні 2019 року КСУ визнав такою, що відповідає Основному закону норму закону "Про освіту", що регламентує використання державної мови у школах для представників нацменшин. Оскаржити це намагалися 48 нардепів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
16 липня 2019 року він набув чинності. Документ передбачає обов'язкове використання української мови у публічному просторі.
Також державна мова повинна використовуватися у державному і комунальних секторах, у транспорті та закладах громадського харчування, на підписах і маркуванні товарів і послуг, у медичній та освітній сферах, у театральних виставах і дубляжі кіно, на телебаченні, в інтернеті й друкованих ЗМІ.
Водночас дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
Голова Комітету з освіти і науки нелегітимної Держдуми Росії В'ячеслав Ніконов пригрозив Україні, що вона нібито може зникнути або розділитися на кілька частин, якщо не скасує мовний закон.