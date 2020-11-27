Зеленський провів нараду через скандальне рішення КСУ: що пропонується

Президент України Володимир Зеленський 27 листопада провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, де обговорили ситуацію, викликану скасуванням КСУ відповідальності за незаконне декларування.

У засіданні взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, представники уряду, парламенту, Офісу президента, правоохоронних органів, керівники НАБУ і НАЗК, міжнародні партнери України. Про це повідомляється на сайті ОП.

Засідання під головуванням президента ОП

Як сказав Зеленський, ухвалене місяць тому рішення КСУ призвело до конституційної кризи й поставило під загрозу європейське майбутнє країни.

"Ця криза вже призвела до дуже серйозних наслідків. Нам коштувало великих зусиль, щоб після цього рішення остаточно не втратити підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Світового банку та інших інвесторів.

Тих, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки, уже не буде покарано. Робота із запобігання корупції нині залишається на паузі", – сказав президент.

Зеленський вказав на потребу максимально швидко підготувати й подати зміни до чинного законодавства. Такі рішення повинні бути консолідованими й узгодженими всіма зацікавленими сторонами, додав глава держави.

"Такої консолідації, такої роботи разом ніколи не було в Україні. Це мало статися для того, щоб ми почали працювати разом", – зазначив він.

Зеленський закликав Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей.

Покарання корупціонерів має бути досить суворим і передбачати можливість позбавлення волі, сказав президент.

Володимир Зеленський ОП

Наступним кроком у подоланні кризи має стати відновлення норм Закону "Про запобігання корупції". Цей документ повинен забезпечити повне відновлення перевірок декларацій, зокрема декларацій суддів. Ці повноваження мають залишитися за НАЗК.

Засідання ОП

На прохання президента 2 грудня відбудеться онлайн-візит експертів Венеційської комісії для оцінювання стану антикорупційного законодавства.

Очікується, що законопроєкт про відновлення повноважень НАЗК зареєструють наступного тижня.

Президент зазначив, що Міністерство юстиції вже підготувало законопроєкт, який регулює питання утворення Національного антикорупційного бюро, розширення повноважень Ради щодо ухвалення рішення про звільнення директора НАБУ за наявності законних підстав.

Крім того, визначено додаткові гарантії продовження виконання повноважень чинним директором НАБУ до моменту призначення нового директора Бюро в порядку, визначеному законом, але не пізніше ніж закінчиться термін його повноважень.

Міністр юстиції Денис Малюська додав, що в законопроєкті про НАБУ пропонується прибрати законодавчі прогалини в діяльності директора Бюро.

"У нас немає жодних сумнівів, що наявне законодавство дозволяє стабільно працювати інституції та директору, але певні прогалини ми можемо заповнити вже зараз", – зазначив він.

Крім того, уряд розробляє план і порядок реалізації судової реформи загалом.

Засідання щодо конституційної кризи ОП

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