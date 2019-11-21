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21 листопада • оновлено в 13:34
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КСУ повернув важливий закон Зеленського: що не влаштувало

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Конституційний суд України визнав не відповідним вимогам Конституції внесений президентом Володимиром Зеленським проект закону №1016 про внесення змін до статті 85 і 101 Конституції щодо уповноважених Верховної Ради.

Про це у четвер, 21 листопада повідомляє пресслужба КСУ.

Відзначимо, що документом пропонувалося внести зміни до Конституції, що дозволяють Верховній Раді вибирати своїх уповноважених, які стежили б за виконанням законів у певних сферах. Статус цих уповноважених повинен був визначатися спеціальним законом.

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Однак, КСУ вирішив, що розширення повноважень Ради являтеся необгрунтованим. Згідно з висновком суду, воно може привести до юридичної невизначеності, звуження повноважень Омбудсмена, а також порушення балансу між гілками влади.

"Конституційний суд України застерігає від введення такого контролю над дотриманням Конституції України, що суперечить Конституції України і може призвести до юридичної невизначеності, оскільки це несумісно з принципом верховенства права – однією з основних гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина. Для людини і громадянина така невизначеність є загрозою свавілля з боку органів публічної влади та їх посадових осіб", – йдеться у висновку.

Висновок КСУ є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскарженим.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №1016 як невідкладний.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Конституційний суд України Верховна Рада України законопроект
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Путин, прекрати.. Хватит клоуну шептать неконституционные законы.. Хватит..
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