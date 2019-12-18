Ішов зі скандалом: судді КСУ не погодилися прийняти ексглаву Шевчука назад

Судді Конституційного суду України відмовилися повернути на посаду судді скандального ексглаву органу Станіслава Шевчука.

Відповідне рішення було ухвалено шляхом голосування. Про це в середу, 18 грудня, з посиланням на поінформоване джерело повідомляє "Укрінформ".

"Щойно відбулося спецзасідання, на якому розглядалося питання поновлення Шевчука. Йому було відмовлено в поновленні", – зазначив співрозмовник.

Судді КСУ відмовилися прийняти ексглаву Шевчука назад Главком

За словами джерела, більшість суддів висловилися проти поновлення колишнього голови суду Шевчука на посаді судді.

Нагадаємо, 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва повернув Шевчука в КСУ. Однак ніяких офіційних дій вчинено не було, оскільки суд з вересня очолює Олександр Тупицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 травня 2019 року главі Конституційного суду України Станіславу Шевчуку висловили недовіру і зняли його з посади. Новою главою КС була обрана Наталія Шаптала.

21 травня Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання його звільнення незаконним.

17 вересня КС на спеціальному пленарному засіданні звільнив главу суду Шапталу з посади судді цієї установи, а також обрала нового керівника КС і його заступника, якими стали судді Олександр Тупицький і Сергій Головатий відповідно.

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