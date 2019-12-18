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18 грудня • оновлено в 21:53
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Ішов зі скандалом: судді КСУ не погодилися прийняти ексглаву Шевчука назад

1.1т
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Судді Конституційного суду України відмовилися повернути на посаду судді скандального ексглаву органу Станіслава Шевчука.

Відповідне рішення було ухвалено шляхом голосування. Про це в середу, 18 грудня, з посиланням на поінформоване джерело повідомляє "Укрінформ".

"Щойно відбулося спецзасідання, на якому розглядалося питання поновлення Шевчука. Йому було відмовлено в поновленні", – зазначив співрозмовник.

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Судді КСУ відмовилися прийняти ексглаву Шевчука назад

Судді КСУ відмовилися прийняти ексглаву Шевчука назад

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За словами джерела, більшість суддів висловилися проти поновлення колишнього голови суду Шевчука на посаді судді.

Нагадаємо, 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва повернув Шевчука в КСУ. Однак ніяких офіційних дій вчинено не було, оскільки суд з вересня очолює Олександр Тупицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 травня 2019 року главі Конституційного суду України Станіславу Шевчуку висловили недовіру і зняли його з посади. Новою главою КС була обрана Наталія Шаптала.

  • 21 травня Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання його звільнення незаконним.

  • 17 вересня КС на спеціальному пленарному засіданні звільнив главу суду Шапталу з посади судді цієї установи, а також обрала нового керівника КС і його заступника, якими стали судді Олександр Тупицький і Сергій Головатий відповідно.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Конституційний суд України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Административный суд выше конституционного? Дурдом...
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