КСУ відкрив провадження через візит Зеленського до кав'ярні під час локдауну

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження після запиту щодо офіційного розтлумачення положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності. Зокрема, йдеться про інцидент у кав'ярні Хмельницького, де Володимир Зеленський порушив карантинні обмеження.

Про це КСУ повідомив "Радіо Свобода", зазначивши, що ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в зазначеній справі.

Нагадаємо, що 22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України ("Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень").

Тоді Хмельницький міськрайонний суд поцікавився, чи можливо притягнути Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень. 18 вересня пленум Верховного суду вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL: