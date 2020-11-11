КСУ відкрив провадження через візит Зеленського до кав'ярні під час локдауну
Через візит Зеленського до кафе у розпал суворого карантину йшлося про штраф у розмірі 34-170 тис. грн, адже президент є посадовою особою
Згодом розгляд справи передали до Верховного суду України через недоторканність глави держави
Ухвала КСУ була винесена 22 жовтня
Конституційний суд України відкрив конституційне провадження після запиту щодо офіційного розтлумачення положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності. Зокрема, йдеться про інцидент у кав'ярні Хмельницького, де Володимир Зеленський порушив карантинні обмеження.
Про це КСУ повідомив "Радіо Свобода", зазначивши, що ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в зазначеній справі.
Нагадаємо, що 22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України ("Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень").
Тоді Хмельницький міськрайонний суд поцікавився, чи можливо притягнути Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень. 18 вересня пленум Верховного суду вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президента України Володимира Зеленського оштрафували за порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.
Це трапилося після публікації фото, на якому в одному з міських кафе глава держави сидить за столиком, незважаючи на карантинні обмеження.
На світлині також був присутній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У соціальних мережах його звинуватили в подвійних стандартах і заявили, що тепер у країні "не буде жодних карантинів".
Однак Ляшко сказав, що відвідування президентом Зеленським кафе в Хмельницькому не було порушенням карантину.
Президент, за словами Ляшко, перевіряв готовність закладів громадського харчування до відкриття в середині приміщень.
Однак Зеленський погодився сплатити штраф, заявивши, що готовий нести відповідальність, якщо щось порушив.