Венеціанська комісія винесла рішення щодо скандалу з КСУ: що рекомендують владі України

Венеціанська комісія заявила, що скасування КСУ відповідальності за недостовірне декларування не мало чіткої аргументації і "твердої основи в міжнародному праві" і, можливо, "було заплямовано" конфліктом інтересів деяких суддів.

Про це йдеться в звіті ВК (Європейської комісія для демократії за допомогою закону) на офіційному сайті. Свою думку щодо конституційної кризи в країні Комісія винесла за терміновою процедурою після запиту президента України Володимира Зеленського.

Венеціанська комісія назвала боротьбу з корупцією важливим елементом держави, керованого верховенством права. Також у ВК вказали, що поважають Конституцію і конституційне правосуддя, які "йдуть рука об руку".

У документі сказано, що Конституційний суд "з одного боку, заслуговує інституційної поваги, але, з іншого боку, повинен поважати свої власні процедури і... повинен приймати рішення, які загалом відповідають власній судовій практиці".

Крім того, КСУ повинен виносити рішення в межах законних повноважень і юрисдикції.

Рішення щодо декларацій, зазначила Комісія, "заслуговує на співчуття": воно принесло негайні негативні наслідки для боротьби з корупцією і загалом підірвало суспільну довіру до конституційного правосуддя.

"Конституційна роль Конституційного суду повинна поважатися, і Верховна Рада повинна виконати рішення, витлумачивши його в світлі конституційної основи країни і відповідних міжнародних стандартів, зберігаючи громадські інтереси, такі, як боротьба з корупцією, зокрема, в судовій системі", – сказано в тексті.

Відновити кримінальну відповідальність за подачу завідомо неправдивої декларації або за її неподання.

Більш детально вказати санкції, що відповідають ступені кримінальної відповідальності, зі збереженням, наприклад, тюремного ув'язнення для випадків вище певного порогу і для злочинців, що діють з умислом.

Усі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції можуть бути відновлені щодо державних посадових осіб, крім суддів.

Що стосується перевірки НАЗК суддів, то в законі можуть бути передбачені додаткові гарантії з метою захисту від можливих зловживань.

Незалежність НАЗК і громадський контроль повинні бути поліпшені.

Деякі слідчі повноваження Агентства можуть бути сформульовані більш точно і в вузькому сенсі або ж передбачити спеціальні виключення і процесуальні гарантії щодо суддів.

Законодавчо можна передбачити нагляд за діяльністю НАЗК щодо суддів або механізм розгляду скарг/регулярних звітів Агентства в відповідний судовий орган.

Додамо: в Telegram-каналі Офісі президента зазначали, законопроєкт, який був ініційований Зеленським для перезавантаження КСУ, "спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства".

Зеленський просив Верховну Раду України не розглядати цей законопроєкт до отримання висновків Венеціанської комісії.

Венеціанська комісія (офіційно Європейська комісія за демократію через право) – консультативний орган із конституційного права при Раді Європи.

Нагадаємо, раніше в щорічному звіті Європейського Союзу проаналізували скандальне рішення Конституційного суду України.

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