У Раду внесли "компромісний" законопроєкт за неправдиве декларування: скільки "світить" корупціонерам

У Верховну Раду України внесли новий законопроєкт (№ 4460-д), який пропонує відновити скасовану КСУ відповідальність за недостовірне декларування або неподання декларації.

Текст документа з'явився на сайті парламенту 3 грудня. Проєктом передбачено такий вид покарання, як обмеження свободи.

Авторами ініціативи виступила група народних обранців на чолі зі "слугою народу", головою комітету з питань правоохоронної діяльності Денисом Монастирським.

Проєкт пропонує внести зміни в ст. 1726 КоАП. Народні депутати пропонують накладати адміністративні стягнення за цією статтею, якщо відомості в декларації державного чиновника або представника місцевого самоврядування будуть відрізнятися від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а не від 100 до 250, як зазначено в чинній редакції. Це дозволить підняти поріг кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

Ст. 3661 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації) хочуть замінити новою статтею (3662).

Остання встановить кримінальну відповідальність у разі, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4 000 прожиткових мінімумів. За це передбачено такі види покарання:

штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

громадські роботи від 150 до 240 годин із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Додамо, перераховані вище заходи також пропонують ввести за умисне неподання декларації.

Якщо ж чиновник зменшив доходи в декларації на суму понад 4 000 прожиткових мінімумів, передбачено:

штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

громадські роботи від 150 до 240 годин;

обмеження волі на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Крім того, зміни пропонується внести до Кримінально-процесуального кодексу:

кримінальні провадження, передбачені ст.3662 і 3663 КК, будуть підсудні Вищому антикорупційного суду;

досудове розслідування цих кримінальних правопорушень здійснюватимуть детективи Національного антикорупційного бюро.

Як писав OBOZREVATEL: