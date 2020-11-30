Нардепи хочуть відмовитися від тюремного ув'язнення корупціонерів: у Раду внесли законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт про відповідальність за брехню в деклараціях, скасовану раніше Конституційним Судом.

Інформація про законопроєкт №4441 з'явилася на сайті парламенту. У ньому, на відміну від пропозиції, поданої президентом Володимиром Зеленським, не передбачено покарання корупціонерів у вигляді позбавлення волі.

Новий документ розробили народні депутати з різних фракцій – члени робочої групи з врегулювання конституційної кризи.

Автори законопроєкту:

Інформація про законопроєкт на сайті Ради Скриншот

Документом пропонується вилучити статтю 366-1 і доповнити КК новою статтею 366-2 "Декларування недостовірної інформації".

Якщо державний чиновник або представник місцевого самоврядування навмисно внесе завідомо недостовірні відомості у свою декларацію, він може понести кримінальну відповідальність.

Якщо дані відрізняються від достовірних на суму від 500 до 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, санкція статті передбачає штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42,5 тис. до 51 тис. гривень).

Якщо відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму понад 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, санкція передбачає:

штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 85 тис. гривень);

або громадські роботи на термін від 150 до 240 годин із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Також пропонується доповнити КК України статтею 366-3, яка встановлює кримінальну відповідальність за умисне неподання декларації.

Карати за це також пропонують штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42,5 тис. до 51 тис. гривень) або громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, що раніше глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін виступив за тюремне ув'язнення за недостовірні дані в деклараціях.

Як писав OBOZREVATEL: