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3 березня • оновлено в 21:58
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/ Політика

КСУ провалив рішення щодо закону про люстрацію

16.2т
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Конституційний суд України не ухвалив рішення про відповідність закону "Про очищення влади" (люстрацію) Конституції.

Про це повідомило Інтерфакс-Україна джерело в КСУ. "Засідання відбулося, але рішення ухвалено не було", – сказав він, додавши, що поки невідомо, коли суд продовжить слухання справи.

Нагадаємо, засідання щодо закону про люстрацію почали розглядати о 10:00 3 березня в закритому режимі пленарного засідання. Зокрема, судді мали вивчити:

  • конституційне подання Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України "Про очищення влади".

  • 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин третьої, шостої статті 1, частин першої, другої, третьої, четвертої, восьмої статті 3, пункту 2 частини п'ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону.

  • Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону.

  • Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 4 цього закону.

КСУ

КСУ

Нагадаємо, попередній розгляд закону про люстрацію відбувся 4 липня. Однак тоді рішення так і не було ухвалене: під стінами КСУ протестували активісти і представники різних політичних сил проти повернення до влади одіозних чиновників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Люстрація в Україні
Місце
Україна
Тег
Конституційний суд України
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Ждут приказа от хозяев . Посольство США затянуло паузу
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1
0
кремль москва
кремль москва
госдеп задерживается с рекомендациями.
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3
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Victor Ideiniy, и по теме то же ничего нельзя сказать, так как американские друзья думают ! у них же ночь была , дурачок! Глобус посмотри .
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2
1
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
кремль кваква, Соссия кваква. дЭ.бил зАлЕжный!!! =)) По теме что то способен сказать!!! =)))
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3
1
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
как это может соответствовать Конституции,а майдан ,так наз,тоесть си.ло.во.е св.ер.ж.н.ние законной власти,в какой статье оговорено?
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4
4
2 из 6 ответов | показать все
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Victor Ideiniy, а вы значит еще не в курсе - краинский воин полковник ВСУ Штирлиц выяснил, что в младенчестве Порошенко воспитывался в семье енотов, в Молдавии. Это много проясняет !
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Victor Ideiniy, ОН ДОВЕЛ ДО ВАС - что Конституцией Украины в 2014 году подтерлись и до сих пор нюхают !
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