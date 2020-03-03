КСУ провалив рішення щодо закону про люстрацію

Конституційний суд України не ухвалив рішення про відповідність закону "Про очищення влади" (люстрацію) Конституції.
Про це повідомило Інтерфакс-Україна джерело в КСУ. "Засідання відбулося, але рішення ухвалено не було", – сказав він, додавши, що поки невідомо, коли суд продовжить слухання справи.
Нагадаємо, засідання щодо закону про люстрацію почали розглядати о 10:00 3 березня в закритому режимі пленарного засідання. Зокрема, судді мали вивчити:
конституційне подання Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України "Про очищення влади".
47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин третьої, шостої статті 1, частин першої, другої, третьої, четвертої, восьмої статті 3, пункту 2 частини п'ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону.
Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону.
Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 4 цього закону.
КСУ
Нагадаємо, попередній розгляд закону про люстрацію відбувся 4 липня. Однак тоді рішення так і не було ухвалене: під стінами КСУ протестували активісти і представники різних політичних сил проти повернення до влади одіозних чиновників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЄСПЛ 17 жовтня 2019 року постановив, що закон про люстрацію порушив права чиновників.
Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини про закон "Про очищення влади" 16 січня 2020 року.
Однак суд все ж залишив його в силі. Міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи рішення, пояснив, що ЄСПЛ не визнавав люстрацію цілком неправомірною, а тільки її надмірний обсяг.
3 березня під КСУ також мітингували активісти проти визнання закону про люстрацію неконституційним.
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