КСУ своїм рішенням завдав величезної шкоди, треба діяти невідкладно – заява НАБУ

Рішення Конституційного суду України завдали державі величезної шкоди. Аби виправити подальше погіршення ситуації, слід діяти негайно. Про це йдеться у офіційній заяві, що була оприлюднена у п’ятницю, 6 листопада, на сайті Національного антикорупційного бюро України.

У НАБУ наголосили: рішення, ухвалені суддями Конституційного суду України впродовж 2019-2020 років у питаннях боротьби з корупцією, ослаблюють державні органи, які мають викривати корупціонерів. Тож особи, які завдали державі шкоди в особливо великих розмірах, можуть уникнути відповідальності.

"КСУ своїми рішеннями позбавив Національне бюро права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації. Загалом, через такі рішення КСУ назавжди втрачено можливість відшкодувати мільярди збитків, завдані через корупцію", – зазначено в офіційній заяві НАБУ.

Торкнулися автори заяви і рішення Конституційного суду України, що звузило вплив президента України на діяльність НАБУ.

"17 вересня 2020 року КСУ визнав неконституційними окремі норми Закону "Про НАБУ" в частині повноважень президента України. І хоча це рішення не скасовує факт утворення та функціонування Національного бюро, не обмежує роботу детективів та не ставить під сумнів статус Національного бюро як державного правоохоронного органу, воно містить загрози для повноцінної роботи інституції в майбутньому", – йдеться у заяві.

У НАБУ застерігають, що визнання неконституційними ряду повноважень президента, передбачених законом "Про НАБУ" вже за півтора місяці виведе з правового поля ряд питань, зокрема:

призначення та звільнення Директора Національного бюро,

здійснення незалежного аудиту інституції,

обрання і функціонування Ради громадського контролю при НАБУ.

Тож автори заяви наголосили на необхідності припинення знищення системи антикорупційних органів з політичних міркувань.

"Ситуація, що склалася, потребує негайного врегулювання. Однак, ми переконані, що розглядати її потрібно в більш широкому контексті, ніж врегулювання правових засад функціонування Національного бюро. Адже за нинішніх умов існує ризик того, що будь-який із антикорупційних органів може бути знищений через винесення політичних рішень Конституційним судом", – підкреслили в НАБУ.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Конституційний суд офіційно скасував кримінальну відповідальність за брехню в декларації. Згідно з рішенням суду Національне агентство запобігання корупції вимушене булозакрити реєстр електронних декларацій. Реагуючи на рішення КСУ, президент України Володимир Зеленський закликав до "перезавантаження" КСУ, а під будівлею суду відбулися численні протести.