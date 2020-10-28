КСУ скасував кримінальну відповідальність заради особистих інтересів – НАЗК

Судді Конституційного Суду України скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, діючи у власних інтересах.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, в декларації двох суддів КСУ – Ірини Завгородньої та Сергія Головатого виявлені ознаки подання недостовірної інформації.

"Це свідчить про наявність у Завгородньої та Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі в таких умовах", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в декларації Головатого за 2019 рік виявили 3,6 млн грн недостовірних відомостей, в декларації Завгородньої за 2018 рік – недостовірних відомостей на 615 тисяч грн, в декларації за 2019 – 754 тисяч грн.

Глава НАЗК Олександр Новіков додав, що розгляд цими суддями справи ставить під сумнів об'єктивність рішення КСУ.

Також у відомстві нагадали, що ще раніше при перевірці щорічних декларацій судді КС Володимира Мойсика НАЗК встановило ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 ККУ – використання завідомо підробленого документа.

Раніше НАЗК склало адміністративні протоколи щодо неподання інформації про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком і Ігорем Сліденком.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 КК, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

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