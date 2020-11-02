У вівторок, 3 листопада, Велика палата Конституційного суду України продовжить розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо відповідності Конституції України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Про це йде мова в порядку денному, опублікованому на сайті КСУ.

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Напомним, закон, предусматривающий обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни, был принят Верховной Радой Украины 25 апреля 2019 года. Документ появился под давлением украинского общества для защиты украинской государственности, в частности, от российской агрессии.

Даже если забыть о дискуссиях на тему того, что становление нации невозможно без языка, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" очень важен, ведь Россия, пытаясь вернуть Украину в орбиту своего влияния, опирается на нарратив "защита русскоязычного населения". В частности, об этом не раз открыто говорил Владимир Путин. К примеру, в 2016 году, комментируя западные санкции против России, он сказал: "Когда мы вынуждены, хочу подчеркнуть это, вынуждены были защищать русскоязычное население на Донбассе, вынуждены были отреагировать на стремление людей, живущих в Крыму, вернуться в состав Российской Федерации, тут же начали раскручивать новый маховик антироссийской политики и введение санкций".

Указанный закон не успел даже вступить в силу, как группа народных депутатов Украины направила в КСУ конституционное представление. По их мнению, положения отдельных статей документа нарушают права граждан на использование родного языка, ограничивают доступ граждан, например, к культурной продукции на родном языке, создают атмосферу нетерпимости в отношении языкового разнообразия, исторически характерного единому многонациональному народу Украины, не регулируют порядок использования языков национальных меньшинств в Украине, и далее по списку. Аргументов в поддержку версии, что украинский язык в Украине не может быть государственным и официальным, набралось на 30 страниц текста. Ознакомиться с ними, а также со списком народных депутатов Украины, которые подписали конституционное обращение, можно на официальном сайте КСУ по ссылке.

Примечательно, что конституционное обращение датировано 21 июня 2019 года, а КСУ приступил к активной работе только сейчас, в ноябре 2020 года. Не будем спорить с тем, что процедура занимает определённое время, но мало верится в подобное совпадение после того, как 27 октября 2020 года КСУ принял скандальное решение в отношении антикоррупционного законодательства, что поставило под сомнение международные обязательства Украины и дальнейшее сотрудничество с ЕС, в частности, безвизовый режим. Напомним, этим решением, кроме прочего, была упразднена уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и закрыт доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Как говорит один из главных российских пропагандистов (зачёркнуто) журналистов Дмитрий Киселёв: "Совпадение? Не думаю!". Решением по закону о языке КСУ подольёт масла в огонь народного негодования, вызванного решением по антикоррупционному законодательству. Кроме того, даст формальный повод для эскалации российской агрессии против Украины для "защиты русскоязычного населения".

Не стоит также забывать и о местных выборах в Украине, которые состоялись 25 октября 2020 года. На них пророссийские силы получили больше, чем хотелось бы украинцам, но явно меньше, чем хотелось бы их кураторам. С каждым годом России становится всё труднее лоббировать собственные интересы в Украине, а проблем становится всё больше.

В частности, в оккупированном Крыму остро стоит проблема дефицита воды. Россия активно наращивает милитаризацию полуострова, превращая здравницу в военную часть, и попутно увеличивает потребление воды. Пока вода идёт на нужды армии и промышленности, крымчане вынуждены сливать и использовать воду из батарей. "Крымтеплокоммунэнерго" уже предупредил, что "вода из системы отопления может стать причиной инфекционного заражения людей даже при простом мытье посуды", но крымчане продолжают это делать из-за отсутствия альтернативы, ведь воды в кранах нет.

Полно проблем и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем пророссийских формирований. Если в 2016 году глава правительства РФ Дмитрий Медведев официально прокомментировал крымчанам обещание российских властей провести индексацию пенсий словами "денег нет, но вы держитесь", то боевикам на оккупированном Донбассе никто ничего и не обещает.

России надо с этим что-то срочно делать, чем она, собственно, и занялась после местных выборов в Украине. Из-за решения КСУ по антикоррупционному законодательству Украина оказалась в эпицентре скандала, решение по украинскому языку — ещё больше усугубит ситуацию. Всё это активно освещают пророссийские СМИ и политические Telegram-каналы в выгодном Кремлю ключе, подливая масла в огонь, чтобы не дать украинскому обществу и международным партнёрам Украины спокойно проанализировать ситуацию и принять решения.

Примечательно, что в росСМИ нелицеприятно отзываются не только об украинской власти, но и о самом КСУ, руками которого в Украине работает "пятая колона". В частности, информация о якобы наличии у одного из судей незадекларированного участка в оккупированном Крыму была широко растиражирована в России. В некоторых источниках анонсируются сливы информации о якобы связях украинских судей с российской номенклатурой. Всё это логично укладывается в давний сценарий под названием "зрада", чтобы руками украинцев не оставить и камня на камне от Украины. К тому же, это позволит убить сразу несколько зайцев — разрушив Украину, преподать урок россиянам, белорусам, грузинам и гражданам других постсоветских стран. Нарратив "Хотите, чтобы было как НА Украине?" звучит из каждого пророссийского утюга ещё со времён украинской революции в 2004 году.

Как прокомментировал происходящее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов: "Ряд последних событий, связанных с решением КСУ, даёт веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. В частности, Суд выступает "ледоколом" достижений нашего государства на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство". Он напомнил, что в феврале 2019 года КСУ отменил закон о незаконном обогащении, из-за чего украинские правоохранительные органы вынуждены были закрыть многие уголовные производства, на рассмотрении которых настаивало украинское общество. "Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствиям как во внутри, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений Украины с Евросоюзом, с нашим евроатлантическим сообществом", – заявил Алексей Данилов на заседании СНБО.

"Пятая колонна" в Украине действует чётко и слаженно, и, если украинцы не станут на защиту украинской государственности, она может добиться успеха. К слову, в этой всей ситуации непонятно, чем будут участники "пятой колонны" заниматься на руинах украинского государства. Как показывают события последних лет, Россия сотрудничает с "пешками" ровно до того момента, пока они ей полезны, а потом отправляет в расход.

К примеру, Наталья Поклонская почивала на лаврах прокурора оккупированного Крыма ровно столько, сколько надо было ставить подписи под сомнительными документами. Как только надобность отпала, она пошла на "повышение" — была главным прокурором региона, а стала одним из 450-ти российских депутатов. Злые языки говорят, что на этом её "карьера" в России закончится, и она не будет участвовать в парламентских выборах в 2021 году. К слову, под Сергеем Аксёновым последнее время активно шатается кресло. Крымский зицпредседатель упорно делает вид, что этого не замечает, и пытается шутить на тему отставки: "Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше".

Справедливости ради, этим двоим пока везёт больше, чем пророссийским сподвижникам в ОРДЛО, ведь их убирают с политической арены, но оставляют в живых. С боевиками разговор короткий — встретимся на том свете. Кстати, а что там с Виктором Фёдоровичем? Как он там? Показали бы нам его, ей Богу, чтобы мы знали, что он жив и здоров, и протянет до трибунала в Гааге за свои преступления.

Будем надеяться, что украинское общество найдёт выход из той сложной ситуации, в которой страна оказалась из-за неоднозначных решений КСУ. А вот участникам "пятой колоны", которая ставит под удар национальную безопасность Украины, надо задуматься, что будет с ними самими. В России они не нужны, так как Боливар, то бишь российские налогоплательщики, не выдержит двоих. Ну а на Западе и подавно, особенно после того, как Кипр закрыл программу "золотых паспортов".