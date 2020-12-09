КСУ почав справу про законність "карантину вихідного дня"

Олексій Тітофф Політика 14:13, 9.12.2020 Оновлено: 14:22, 9.12.2020

Конституційний Суд України відкрив провадження за конституційним поданням щодо конституційності "карантину вихідного дня".

Про це в своєму Телеграм-каналі повідомила народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.

"Конституційний суд відкрив провадження за поданням про конституційність так званого карантину вихідного дня", – йдеться в повідомленні.

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