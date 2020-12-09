КСУ почав справу про законність "карантину вихідного дня"

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
1,2 т.
КСУ почав справу про законність 'карантину вихідного дня'

Конституційний Суд України відкрив провадження за конституційним поданням щодо конституційності "карантину вихідного дня".

Про це в своєму Телеграм-каналі повідомила народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.

"Конституційний суд відкрив провадження за поданням про конституційність так званого карантину вихідного дня", – йдеться в повідомленні.

Новина оновлюється ...

УкраїнаКарантин в УкраїніКонституційний суд України