КСУ почав справу про законність 'карантину вихідного дня'

Конституційний Суд України відкрив провадження за конституційним поданням щодо конституційності "карантину вихідного дня".

Про це в своєму Телеграм-каналі повідомила народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.

"Конституційний суд відкрив провадження за поданням про конституційність так званого карантину вихідного дня", – йдеться в повідомленні.

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