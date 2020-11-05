КСУ не дав часу Раді виправити помилки, – Разумков

Юрій Сергієнко Політика 01:41, 6.11.2020

Конституційний суд не дав часу Верховній Раді виправити помилки, які нібито були допущені в електронному декларуванні.

Про це в ефірі програми "Право на владу" 5 листопада заявив глава парламенту Дмитро Разумков. За його словами, КСУ порушив регламент роботи.

"Інформація з'явилася за 12 годин, а не за три доби, як це необхідно", – пояснив Разумков.

Він додав, що зараз головне не зруйнувати антикорупційну систему, щоб це не завдало удару по національній безпеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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