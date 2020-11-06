КСУ не дав часу Раді виправити помилки, – Разумков
Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що КСУ порушив регламент, коли виносив скандальне рішення про електронне декларування
Інформація виникла не за три доби, а всього за 12 годин
Тому, пояснив він, у парламенту не було часу, щоб виправити помилки
Конституційний суд не дав часу Верховній Раді виправити помилки, які нібито були допущені в електронному декларуванні.
Про це в ефірі програми "Право на владу" 5 листопада заявив глава парламенту Дмитро Разумков. За його словами, КСУ порушив регламент роботи.
"Інформація з'явилася за 12 годин, а не за три доби, як це необхідно", – пояснив Разумков.
Він додав, що зараз головне не зруйнувати антикорупційну систему, щоб це не завдало удару по національній безпеці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні назрів скандал через те, що Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.
НАЗК після цього закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленим за рішенням РНБО, доступ був відновлений.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
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Зі свого боку представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав проєкт закону єдиним можливим варіантом виходу з кризи після рішення Конституційного суду.
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