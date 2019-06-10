Розпуск Ради можуть скасувати: юрист зробив гучну заяву

Конституційний Суд України може визнати Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради неконституційним.

"Є такі передумови", — сказав OBOZREVATEL професор права Віктор Мусіяка.

Верховна Рада України, ілюстрація Politeka

Відповідаючи на запитання, яким може бути рішення Суду, він зауважив: "Складно давати прогноз щодо даного Указу, тим більше що Конституційний Суд неодноразово виносив неоднозначні рішення. Бувало, що рішення абсолютно нормальне, таке, що не викликає жодних негативних емоцій, а бувало, що рішення очевидно заангажоване. Тут є нюанси".

Водночас Мусіяка навів приклади, коли Конституційний Суд ухвалював рішення у суворій відповідності до Основного Закону — навіть тоді, коли вони були непопулярними. "Є цікавий момент. Коли закінчувалася каденція Порошенка, КСУ виносив своє рішення щодо незаконного збагаченню — це рішення я сприймав як позитивне. Абсолютно чітко за Конституцією, у чіткій відповідності до принципу презумпції невинуватості. Для КСУ було непросто ухвалити таке рішення, бо вони розуміли, як суспільство сприймає такі речі, як у нас все накручено", — зауважив він.

В контексті звернення до КСУ групи народних депутатів щодо рішення президента про достроковий розпуск Ради, Мусіяка наголосив: "Вони мали підстави взагалі не приймати заяву групи депутатів до розгляду. Але ж вони прийняли до розгляду. Більше того, вони прийняли у прискореному режимі — за місяць. Більше того, вони ухвалили рішення розглядати в усному варіанті і публічно. Адже вони могли розглядати у письмовому варіанті".

Таким чином, "є підстави вважати, що КСУ, можливо, налаштований на вихід на рішення про неконституційність Указу президента. Є такі передумови. А чим це закінчиться — подивимося", — резюмував юрист.

Як писав OBOZREVATEL:

1 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного Суду подання про неконституційність указу.

Конституційний суд України розгляне указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту 11 червня 2019 року.

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