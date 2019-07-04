КСУ може скасувати люстрацію: у Києві збирається мітинг

Конституційний суд України у четвер, 4 липня, продовжить розгляд справи про відповідність Конституції закону "Про очищення влади", більш відомий як "закон про люстрацію".

Як повідомляє прес-служба КСУ, нове засідання має розпочатися о 10:00 на закритій частині пленарного засідання. "Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження почне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини четвертої статті 54, частини дев'ятої статті 56 Закону України" про судоустрій і статус суддів "від 2 червня 2016 № +1402-VIII", – сказано в повідомленні. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мітинг під КСУ

У чому власне проблема

На сайті КСУ зазначено, що оскаржуваними положеннями Закону передбачено, що суддя, який займає посаду, не може бути кандидатом на виборні посади в органах державної влади (крім судової) і органах місцевого самоврядування, а також брати участь у передвиборній агітації (друге речення частини четвертої статті 54). Крім того, суддя до свого звільнення з посади або припинення повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, окрім нагород за проявлені ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов'язаних із ризиком для життя.

Нардепи вважають, що такі норми "представляють собою довільне і розширене тлумачення вимог частини другої статті 127 Конституції України, якими суддів фактично позбавили пасивного виборчого права". Також вони скаржаться на те, що в зазначених положеннях нібито закріплена дискримінація суддів щодо інших представників влади в Україні на предмет відзначення їх державними нагородами.

"На думку авторів клопотання, положення другого речення частини четвертої статті 54 Закону не відповідають статтям 8, 22, 24, 38, 64, 127 Конституції України, а положення частини дев'ятої статті 56 Закону суперечать статтям 1, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 92 Основного Закону України", – пояснюється в заяві.

Що думають інші

Громадськість і правозахисники забили тривогу. Під будівлею КСУ зібралися люди для проведення мітингу на захист "закону про люстрацію".

Зокрема, організатори на офіційній сторінці заходу в Facebook закликали: "У четвер 4 липня 2019 Конституційний суд України вже може скасувати закон "Про очищення влади", більш відомий як закон про люстрацію. Це означає остаточне повернення до влади одіозних діячів диктатури Януковича, проти якої ми повстали в 2013 році! Приходьте відстояти закон про люстрацію в Конституційний суд!".

Крім того, таку думку поділяють і деякі політичні сили.

Свої акції проводять активісти партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність", націоналісти від ВО "Свобода" і команда партії "Голос".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія зняла з виборів до Верховної Ради колишнього главу адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, а також скандального блогера Анатолія Шарія після протестів на Майдані Незалежності.

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