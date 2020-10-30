Європарламент підтримав реакцію Зеленського на скандальне рішення КСУ

Європейський парламент підтримав реакцію президента України Володимира Зеленського на рішення Конституційного суду скасувати кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Йдеться про законопроєкт глави держави, зокрема, про припинення повноважень усіх суддів КСУ. Заяву Європарламенту було опубліковано на порталі EU Political Report 30 жовтня.

В ЄП підкреслили, що "з великою стурбованістю" дізналися про рішення КСУ. Зазначається, що визнаний неконституційним закон № 1700 є "одним із наріжних каменів української антикорупційної політики".

У Європарламенті заявили, що вкрай стурбовані "юридичною порожнечею", яка утворилася. Українську владу закликали якомога швидше усунути цю прогалину.

ЄП нагадав, що боротьба з корупцією є передумовою для підтримки України з боку Європейського союзу, оскільки країна взяла на себе зобов'язання створити повністю функціонуючу систему перевірки активів і можливих конфліктів інтересів державних службовців.

"Ми вітаємо первісну реакцію президента Зеленського, який ініціював законодавство. Ми також довіряємо нашим колегам у Верховній Раді, які неодноразово демонстрували свою волю залишатися твердими у виконанні порядку денного щодо антикорупційної реформи", – відзначили в Європейському парламенті.

Як писав OBOZREVATEL: