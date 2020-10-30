КСУ дав офіційне пояснення скандальному рішенню про декларації
Конституційний суд України дав офіційне пояснення своєму рішенню про скасування відповідальності за незаконне збагачення.
Як передає пресслужба, антикорупційна реформа здійснювалася з порушенням. Водночас КСУ зазначив, що декларування доходів осіб є незаперечною вимогою в будь-якій сучасній демократичній країні, однак для цього необхідні ефективні закони.
"Дослідивши склад злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що використання юридичних конструкцій, у яких немає чіткого переліку законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину, а відсилочні норми унеможливлюють встановлення кола їх адресатів", – йдеться в повідомленні.
У КСУ відзначили, що через правову колізію до відповідальності за умисне неподання декларації можуть бути притягнуті особи, які не можуть бути учасниками правовідносин із декларування, а тому свідомо не виконали такого обов'язку.
"Зазначене не узгоджується з поняттям правової держави та принципом верховенства права, закріпленим у частині першій статті 8 Основного Закону України, зокрема такими його елементами, як юридична визначеність та передбачуваність закону", – сказано в інформації.
У КСУ підсумували, що законодавець повинен впровадити таке антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, складові якого – юридична визначеність, передбачуваність, пропорційність і співмірність.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якому пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому разі відновлені".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій буде працювати – днями необхідні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.
Зеленський доручив невідкладно розробити і подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.
Також глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що КС планує скасувати низку законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.
30 жовтня за будівлею КСУ пройшла акція протесту проти рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення.