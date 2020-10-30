КСУ дав офіційне пояснення скандальному рішенню про декларації

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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КСУ дав офіційне пояснення скандальному рішенню про декларації

Конституційний суд України дав офіційне пояснення своєму рішенню про скасування відповідальності за незаконне збагачення.

Як передає пресслужба, антикорупційна реформа здійснювалася з порушенням. Водночас КСУ зазначив, що декларування доходів осіб є незаперечною вимогою в будь-якій сучасній демократичній країні, однак для цього необхідні ефективні закони.

"Дослідивши склад злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що використання юридичних конструкцій, у яких немає чіткого переліку законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину, а відсилочні норми унеможливлюють встановлення кола їх адресатів", – йдеться в повідомленні.

У КСУ відзначили, що через правову колізію до відповідальності за умисне неподання декларації можуть бути притягнуті особи, які не можуть бути учасниками правовідносин із декларування, а тому свідомо не виконали такого обов'язку.

"Зазначене не узгоджується з поняттям правової держави та принципом верховенства права, закріпленим у частині першій статті 8 Основного Закону України, зокрема такими його елементами, як юридична визначеність та передбачуваність закону", – сказано в інформації.

У КСУ підсумували, що законодавець повинен впровадити таке антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, складові якого – юридична визначеність, передбачуваність, пропорційність і співмірність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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