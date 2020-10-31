КС розгляне закони про українську мову та систему вкладів фізосіб: названо дату

Конституційний суд України від 3 листопада розгляне низку законів, які стосуються української мови та системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Судові засідання розпочнуться о 10:00 та відбуватимуться у закритому режимі, повідомляється в порядку денному на сайті КС.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України" Про забезпечення функціонування української мови як державної "(закрита частина пленарного засідання)", – йдеться в повідомленні.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України" Про систему гарантування вкладів фізичних осіб "(закрита частина пленарного засідання)", – вказано також в порядку денному.

Порядок денний Конституційного суду на 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Конституційний суд готується скасувати закони про українську мову, земельну реформу і Вищий антикорупційний суд.

Зі свого боку глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що судді КС планують також розглянути закон про банківську систему.