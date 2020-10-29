КС готується скасувати мовний закон, земельну реформу й Антикорупційний суд, – глава НАЗК

Юрій Сергієнко Політика 19:00, 29.10.2020 Оновлено: 19:33, 29.10.2020

Конституційний Суд України нібито готується скасувати низку законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Бабель" висловив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Він вважає, що КС потрібно реформувати.

"Нині в КС в планах скасувати Вищий антикорупційний суд, закон про мову, земельну реформу", – сказав Новіков.

Глава НАЗК вважає, що тепер немає іншого шляху, крім реформування Конституційного Суду.

На його думку, новий склад КС міг би змінити ухвалені раніше рішення.

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