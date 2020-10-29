КС готується скасувати мовний закон, земельну реформу й Антикорупційний суд, – глава НАЗК

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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  • Глава НАЗК Олександр Новіков вважає, що КС потрібно реформувати

  • На його думку, новий склад суду міг би скасувати попередні рішення

Новіков розповів про плани КС

Конституційний Суд України нібито готується скасувати низку законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Бабель" висловив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Він вважає, що КС потрібно реформувати.

"Нині в КС в планах скасувати Вищий антикорупційний суд, закон про мову, земельну реформу", – сказав Новіков.

Глава НАЗК вважає, що тепер немає іншого шляху, крім реформування Конституційного Суду.

На його думку, новий склад КС міг би змінити ухвалені раніше рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаНаціональне агентство з питань запобігання корупціїКонституційний суд УкраїниОлександр Новіков