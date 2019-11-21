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21 листопада • оновлено в 15:10
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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядач Всі статті автора

Крым забыт, на Донбасс плевать

5.1т
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И ещё раз про Украину.

Она в центре внимания. Правда вынужденного и часто негативного.

Украина мешает Трампу в его любви к Путину.

Украина не нравится Трампу, так как там высказывались не в его пользу. Дитё недовольно.

Украина, "заноза в ноге Европы" считает Макрон - денег от русских туристов видимо мало стало.

Украина, это не то и не так, считают в Будапеште.

Украина мешается под ногами бизнесменов из Испании, Греции, Италии, Австрии - только тем, что она есть.

Новини
"Газпром" идет на уступки перед Украиной

Наши конгрессмены вчера, по-моему, каждый лично, по несколько раз, упомянули, что Украина самая что ни на есть коррумпированная в мире страна с выводами по данному поводу, которые они не сказали, но ярко намекнули.

Украинский президент не успел подставить задницу под Трампа и потому он тоже негодяй у одних конгрессменов.

Украинский президент явно показал себя точно таким же коррумпированным и слабым, как предыдущий у других конгрессменов.

Меркель стара и больна и заниматься больше Украиной не может против мощных индустриальных интересов в ЕС.

ЕС с открытыми руками примет Россию во все организации и уже начал принимать, негодная Украина лишь морочит голову.

Крым забыт, Донбасс плевать, сбитый самолёт тем более забыть и плевать.

Новини
А дело ведь не в Порошенко

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Ясно одно, Украина стала если не в физическом, то в ментальном плане для всех них Больным Человеком Европы. То есть государством, которое глубоко больно и одновременно мешает всем во всём. А раз так, то все вполне открыты для силовых решений данного вопроса, на которые они конечно же отведут глаза в сторону. Свежие круассаны и кофе в тиши и спокойствии на Елисейских полях или радость от солнца, пляжа и волн в Майями, стоят того. Вот то невысказанное мнение, что европейцев, что трамповской части американцев по поводу Украины. Никого в этих странах серьёзно не волнуют жертвы, изменения каких-то там границ и порядков, революция или коррупция, в Украине, как интересующая лично их проблема.

Грустно всё это, так как я прекрасно понимаю дальнейший ход событий, которые выйдут из этой системной слабости. Не деньгами, не экономикой, не оружием, не технологиями, но духом.

Извините за правду.

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Автор
Олександр Флінт Олександр Флінт
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Україна
Тег
війна
Джерело
Джерело: Facebook Александра Флинта
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
шурик , МАЛЕНЬКИЙ , когда был в КРЫМУ ? то-то , а сейчас ты КРЫМ - не узнаешь , ШАЛАВА !! там ВСЁ - ЛЮКС !!!
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Родионов Александр
Родионов Александр
... начинают приходить в сознание на 6м году "рЫвалюции гниднисти" :-) ну, цэ нормально! всё повторяется по спирали после оранжевой реХволюции тоже 6 лет прошло, как Яныка обралы :-) то ли ещё будет! но как русский, как россиянин говорю Майдану-2014 власне величезне дякую- благодаря вам Крым вернулся своему законному владельцу России! сподиваюсь на черговий майдан, писля якого и колы в Россию повернуться другие русские территории, оккупированные бaндepoвскими р0гулями-скaкyнами... Харьков, Днепропетровск, Одесса, Херсон, Чернигов и как вишенка на торте- русский город Киев!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Родионов Александр, продолжай дятел мокшеголовый дальше мечтать... дураки на Руси только этим и занимались... а их как говорил классик ЕСТЬ... ну еще воровать вы мастаки... ну тут как говорится скрепа воровская и некуда от нее не деться... так и заставляет что то спистить а потом сразу на колени перед царем...
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
А другая часть запада не хочет с РФ воевать, знает, что РФ им не угрожает, и не хочет терпеть убытки
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Борисс Робот
Борисс Робот
Афанасьев Алексей, а ватники его хотят...??? еще по одному ватнику с отливом и в Ялту..??? а лучше в Маями...??? ПС ты все санкционные продукты уничтожил по приказу Пу...??
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