И ещё раз про Украину.

Она в центре внимания. Правда вынужденного и часто негативного.

Украина мешает Трампу в его любви к Путину.

Украина не нравится Трампу, так как там высказывались не в его пользу. Дитё недовольно.

Украина, "заноза в ноге Европы" считает Макрон - денег от русских туристов видимо мало стало.

Украина, это не то и не так, считают в Будапеште.

Украина мешается под ногами бизнесменов из Испании, Греции, Италии, Австрии - только тем, что она есть.

Наши конгрессмены вчера, по-моему, каждый лично, по несколько раз, упомянули, что Украина самая что ни на есть коррумпированная в мире страна с выводами по данному поводу, которые они не сказали, но ярко намекнули.

Украинский президент не успел подставить задницу под Трампа и потому он тоже негодяй у одних конгрессменов.

Украинский президент явно показал себя точно таким же коррумпированным и слабым, как предыдущий у других конгрессменов.

Меркель стара и больна и заниматься больше Украиной не может против мощных индустриальных интересов в ЕС.

ЕС с открытыми руками примет Россию во все организации и уже начал принимать, негодная Украина лишь морочит голову.

Крым забыт, Донбасс плевать, сбитый самолёт тем более забыть и плевать.

Новини А дело ведь не в Порошенко

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Ясно одно, Украина стала если не в физическом, то в ментальном плане для всех них Больным Человеком Европы. То есть государством, которое глубоко больно и одновременно мешает всем во всём. А раз так, то все вполне открыты для силовых решений данного вопроса, на которые они конечно же отведут глаза в сторону. Свежие круассаны и кофе в тиши и спокойствии на Елисейских полях или радость от солнца, пляжа и волн в Майями, стоят того. Вот то невысказанное мнение, что европейцев, что трамповской части американцев по поводу Украины. Никого в этих странах серьёзно не волнуют жертвы, изменения каких-то там границ и порядков, революция или коррупция, в Украине, как интересующая лично их проблема.

Грустно всё это, так как я прекрасно понимаю дальнейший ход событий, которые выйдут из этой системной слабости. Не деньгами, не экономикой, не оружием, не технологиями, но духом.

Извините за правду.

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