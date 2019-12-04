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4 грудня • оновлено в 16:41
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Крым меняют на поддержку Кремля

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем интервью немецкой корпорации DW призвал не называть то, что произошло с Крымом, аннексией

Впрочем, как называть оккупацию Россией украинского полуострова опытный дипломат тоже не сказал. Однако сам отказ от термина "аннексия" - очевидного с точки зрения международного права, когда речь идет об оккупации Крыма – это уже прецедент. Предыдущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев себе такого не позволял. Конечно, и он фактически самоустранился от консультаций относительно судьбы Крыма в дни, когда совершалось преступление – и это несмотря на то, что о вмешательстве тогда Назарбаева просили все мировые лидеры. И говорил, что "то, что случилось – случилось" (спустя пять лет именно эти слова повторяет Токаев: то, что произошло, то произошло). Но он не говорил, что аннексия – не аннексия. Токаев пошел намного дальше своего осторожного предшественника, пишет Виталий Портников для espreso.tv. Но почему?

Ответить на этот вопрос не так уж сложно. Слова Токаева предназначены одному-единственному человеку – Владимиру Путину.

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Новости Крымнаша. При цивилизации такого не было

Сейчас второй казахстанский президент находится в непростых отношениях с первым. И с семьей Нурсултана Назарбаева. То есть с теми людьми, которые и привели его к власти. Токаев не хочет быть декоративным президентом, он хочет стать настоящим главой государства. А как это сделать, когда все рычаги власти по-прежнему сосредоточены в руках Назарбаева и первый президент только усиливает функции главы Совете безопасности страны – именно эту должность сейчас занимает Назарбаев? Как это сделать, когда во главе парламента дочь Назарбаева Дарига?

К своим избирателям Токаев апеллировать не может. Он точно знает, что это – советские избиратели, которые проголосуют за того, кого скажут. И если завтра Назарбаев передумает с преемником, то президентство Токаева завершится. Избиратель Токаева – это Назарбаев.

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За всю историю у России не было ни одного удачного проекта

Но есть еще один "избиратель" - Путин. Если хищные казахстанские кланы увидят, что президент пользуется поддержкой Москвы, они могут поддержать его в противостоянии с семьей "отца нации". А поэтому Токаев должен демонстрировать куда большую лояльность Кремлю, чем та лояльность, которую демонстрировал Назарбаев. Токаев хорошо знает больные места Путина. То, что Россия осталась в изоляции и по вопросу Крыма, и по вопросу признания независимости грузинских автономий, просто бесит российского президента.

Поэтому Крым – это именно тот крючок, на который должна попасться кремлевская "золотая рыбка". Ну а потом ее задача – выполнить желание Токаева и помочь ему избавиться от опеки Назарбаева.

При этом никакого признания Крыма российским и в этом случае не произойдет. Если Токаев вдруг станет полноценным президентом Казахстана, он сразу же забудет свои слова об аннексии и вернется к формуле Назарбаева: что произошло, то произошло.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Тема
Анексія Криму
Особи
Касим-Жомарт Токаєв Володимир Путін
Місце
Україна
Джерело
Джерело: espreso.tv
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Президент Казахстана Токаев отказался называть произошедшее в Крыму "аннексией". "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - сказал он. В общем, погоды стоят предсказанные (с) Постепенно позиция России становится приемлемой, а ещё через 5 лет станет альтернативной. А ещё через 5 лет - и вовсе будет довлеющей. Украина (если сохранится к тому времени) откровенно достанет всех окружающих со своими антироссийскими претензиями и требованием безоговорочной поддержки. К Киеву будут относиться как к назойливому попрошайке, который хватает прохожих и требует войти в положение.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Казаху просто похер. Если представить, что ему что-то и не нравится, то он всё равно ничего не исправит (возможностей нет), а вот испортить может, пускай это и маловероятно. )))))))))))))))))
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melda dorcas
melda dorcas
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
послушайте, гже Назарбаев, Путин и Токаев, а где этот несчастный и убогий Портников? что он умеет кроме как своим поганым языком молоть? чего он добился в жизни? сколько хотя бы детей он вырастил-выучил? Портников, ты читаешь? ты не понимаешь, что ты никто, и имя тебе никак? если не согласен, то перечисли свои достижения, посмеемся вместе...
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Ukr Igore
Ukr Igore
Мелитопольский Теймураз,То ти півник тут фахівець.Полюбляєш прапор з веселкою? кукарєкай тоді.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Zhikharev Dmitry,А ти у гузні.
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