"Крута Україна": Зеленський висловився про повернення Криму і Донбасу

Президент Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що Крим і Донбас повернуться під контроль України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке на цей раз зняв просто посеред вулиці, а не за кермом автомобіля Tesla (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

"Ми відкриті два КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" (на адмінкордоні з Кримом). Ми розуміємо, що це не на все життя, тому що ми обов'язково повернемо Крим і всі наші території", – сказав Зеленський.

За його словами, відкриття цих КПВВ в Херсонській області та моста в Станиці Луганській є важливими для того, щоб люди, які їдуть з окупованих територій, бачили, що "тут інша Україна, дійсно крута, цивілізована, нова, що все ремонтується і будується".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшов другий випуск інтерв'ю "Відверто з президентом". Зеленський говорив про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів. Глава держави знову пообіцяв посадки, а також поділився думками про те, як завершити війну на Донбасі.

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