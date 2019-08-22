Кругова порука і корупція в Рахунковій палаті: ДБР відкрило кримінальне провадження

Ефект вибуху бомби в інформаційному просторі України викликала заява члена Рахункової палати України, доктора економічних наук Андрія Дідика про небувалу корупцію в головному контролюючому органі країни.

Так, керівництво палати підозрюють у розтраті бюджетних мільйонів на люксові автомобілі, нікому незрозумілі IT-послуги, які можуть нести загрозу розсекречення державної таємниці. Так, у палаті не поспішають публікувати звіти аудитів держструктур, в яких, ймовірно, містяться чималі порушення.

Все це – наслідок політичної корупції за принципом "ви не чіпаєте нас – ми виділяємо вам стільки, скільки потрібно". За підрахунками члена палати Андрія Дідика, збиток бюджету держави становить десятки мільйонів гривень. Деталі – в тематичному розслідуванні.

Одіозний Валерій Пацкан і політична корупція у Рахунковій палаті України

Рахункова палата України, як відомо, є органом фінансово-бюджетного контролю, який формується Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Працює палата самостійно і незалежно від інших органів держави. Водночас вона перевіряє на предмет доцільності витрачання бюджетних коштів всі ключові державні інституції України, враховуючи НАЗК і Кабінет міністрів.

На фото крайній справа – глава Рахункової палати Валерій Пацкан

Виходить, що Рахункова палата перевіряє всіх, а її не перевіряє, по суті, ніхто. Особливо, коли керівництво палати призначено умовною владною коаліцією. Теоретично діяльність Палати раз у три роки з ініціативи парламенту може перевірити приватна аудиторська фірма, яка має спеціальну ліцензію. Цей момент є ключовою підмогою для політичної корупції, яка, як далі стане зрозуміло, цвіте буйним цвітом у цьому контролюючому органі.

Наприклад, достеменно відомо, що Рахункова палата перевіряє Кабмін на предмет доцільності витрачання бюджетних коштів. За результатами аудиту складаються відповідні акти. У цих актах можуть бути або виявлені порушення, або не виявлені. Або ж виявлені, але значно пізніше встановлених законодавством термінів.

У той же час, Кабінет міністрів через Міністерство фінансів стверджує бюджет Рахункової палати. Наприклад, якщо за актами деяких перевірок виявлені порушення, то це може стати хорошим козирем в рукаві Рахункової палати для подальших торгів за краще фінансування для самих себе. В такому випадку (а такі випадки є), коли два з гаком місяці не публікується звіт аудиту, Кабмін може запропонувати керівництву палати свого роду хабар: "Ми підписуємо вам бюджетний запит на ту суму, яку ви вкажете, а ви закриваєте очі на наші порушення і не публікуєте звіт ". Схема, потрібно зауважити, дуже навіть робоча.

Так, наприклад, в 2015 році бюджет РП становив всього лише близько 80 000 000 гривень. Але коли в 2018 році палату очолив екс-керівник Закарпатського осередку партії "БПП-Солідарність" Валерій Пацкан, то бюджет збільшився в рази і досяг 462 490 000 гривен в 2019 році! Про те, як ці кошти витрачалися – далі в розслідуванні.

Про Валерію Пацканя відомо, що він виходець з партії "Удар". У травні поточного року під час пленарного засідання парламенту Пацкан потрапив в скандал з дорогими золотим годинником марки Rolex. Боячись, що незадекларовану розкіш потрапить в об'єктиви журналістів, Пацкан почав знімати годинник, потім одягати, передавати поруч сидить колезі, щоб та їх заховала. У підсумку, журналісти таки зафіксували дивну поведінку голови Рахункової палати на відео. Коли у Пацкана поцікавилися, навіщо він робив ці маніпуляції з годинником, він віджартувався, що, мовляв, було "спекотно".

На Закарпатті, звідки родом Пацкан, він має досить одіозну репутацію – ЗМІ називають його називають "колишнім кримінальним авторитетом". Раніше Валерія Пацкана тісно пов'язували з Віктором Балогою.

У своїй нинішній діяльності голови Рахункової палати Валерій Пацкан спирається на секретаря палати – Ходаковського Вадима Володимировича, з яким він нібито і провертає схеми, про які далі йтиметься. Примітно, що під час перебування Пацкана народним депутатом секретар палати Ходаковський був його офіційним радником.

22 елітних авто, або куди йдуть наші гроші?

У розпорядженні наших журналістів виявилася заява члена Рахункової палати Андрія Дідика про вчинення ряду кримінальних правопорушень керівництвом Палати Валерієм Пацканя і Вадимом Ходаковським, адресований керівнику ДБР Роману Трубе.

У вельми об'ємному документі нашу увагу привернула закупівля 20 елітних автомобілів на потреби Рахункової палати. Серед них: 17новенькіх автомобілів Toyota Camry Elegance, один автомобіль Toyota Camry Hibrid і два автомобіля Toyota Corolla Hybrid. Радість комфортного пересування чиновників палати обійшлася державному бюджету і громадянам України в 17 275 176 гривень.

Окремо слід відзначити і покупку двох не менше престижних мікроавтобусів Toyota Proace Verso (вартістю 1 330 000 грн), і Mercedes-benz V-250 Exclusive L (вартістю 2 999 560 грн). У тому, що такі закупівлі проводилися Рахунковою палатою легко можна переконатися, відвідавши сайт Prozorro.ua і ввівши в систему наступні номери відкритих торгів: UA-2019-05-08-001799-c; UA-2019-05-08-001695-з і UA-2019-05-31-000768-c.

За словами члена Рахункової палати Андрія Дідика, який сьогодні виступає головним опозиціонером по відношенню до корумпованої зграї, що влаштувалася біля керма палати, "на сьогоднішній день призначено 9 членів Рахункової палати. Тобто юридично обґрунтована необхідність закупівлі може становити всього 9 автомобілів, інші 11, вважаю , необгрунтованим (незаконним) витрачанням бюджетних коштів ".

Андрій Дідик також звернув увагу, що раніше Пацкан очолював салон автодилера Toyota і, дивним чином, тендерна документація по двом торгів була виписана саме під одну модель – Toyota. У цьому, на його думку, простежується усвідомлене встановлення дискримінаційних умов тендеру.

До слова, в двох цих торгах перемогло ТОВ "Фірма" Алмаз Мотор, ЛТД ". Експерти промоніторили ринкова пропозиція інших автосалонів і прийшли до висновку, що сума закупівлі по 20 автомобілів Toyota була істотно завищена – на 486 036 гривень.

"Ми досліджували, як закуповувалися автомобілі і мікроавтобуси для Рахункової палати, і побачили, що там є перевитрата коштів. Невідомо навіщо для 9 членів палати і 8 керівників територіальних управлінь (2 з яких знаходяться на стадії освіти) для чогось придбали 20 автомобілів. Дивує також, навіщо главі придбали мікроавтобус преміум-класу "Mercedes-Benz V-Class V 250 EXC / L (Exclusive)" за майже 3 мільйони гривень. Всього на закупівлю автомобілів і мікроавтобусів в бюджеті для Рахункової палати передбачено 29 мільйонів гривень. Невже потрібно зараз здійснювала лять такі витрати на утримання Рахункової палати? Інших невідкладних потреб в державі немає?" - розмірковує Андрій Дідик в нелавнем резонансному інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ.

Як випливає із заяви в ДБР, значне завищення вартості предмета закупівлі, призвело до нанесення втрат державному бюджету, як мінімум, на суму понад 500 000 гривень, а якщо ж взяти до уваги надмірно закуплені автомобілі в кількості 11 штук, то сума збитків, на думку заявника, становитиме понад 9 500 000 мільйонів гривень.

Здавалося б, якщо Кабінет міністрів підтверджує бюджетний запит Рахункової палати, а Мінфін ставить на ньому свою візу, то в цьому немає нічого поганого і протизаконного, але тут, очевидно, вбачаються ознаки політичної корупції.

Безумовно, такі новини про багатомільйонні розтрати чиновників в воюючою країні, де люди часом помирають від голоду, а мінімальна пенсія становить 1 497 гривень, викликають обурення і відверту злість.

У цьому контексті дуже своєчасною і правильною може бути ініціатива президента України Володимира Зеленського пересадити чиновників, депутатів і міністрів на автомобілі вітчизняного виробництва "ЗАЗ" і "Богдан", коли вже ми так боремося за підтримку вітчизняного автовиробника. Повідомляється, що відповідна петиція вже зареєстрована на сайті президента України.

Держтаємниці І 100 000 000 гривень комп'ютеризацію та IT-послуги

Як виявилося, закупівля дорогих автомобілів для Рахунковою палатою – це квіточки. Куди більш серйозні суми фігурують в закупівлях IT-обладнання та слуг, куди входить комп'ютеризація та оцифровування документів організації.

Так, згідно з річним планом закупівель Рахункової палати на 2019 рік на закупівлю IT-послуг і обладнання передбачено більш 100 000 000 гривень! Андрій Дідик впевнений, що доцільність такої закупівлі також викликає великі сумніви. До слова, бюджетну пропозицію Рахункової палати складалося і підписувалася Ходаковським В.В. щодо обгрунтувань для виділення бюджетних коштів на ці цілі. Він же, як секретар палати, прийняв одноосібне рішення з перевищенням повноважень по оцифровування всіх актів аудиту.

В даному контексті є також великий ризик, що інформацію, яка знаходиться в актах аудиту і, яка за своєю суттю є службовою інформацією, неможливо розміщувати на загальнодоступних електронних носіях. В інформаційно-аналітичній системі Рахункової палати (системі електронного документообігу), за інформацією Андрія Дідика, відсутня система захисту інформації. Більш того, акти аудитів містять не тільки відомості з обмеженим доступом, а й такі, які стосуються державної таємниці. Мається на увазі, що при проведенні зазначених робіт IT-фахівцями може статися витік інформації.

Член Рахункової палати Дідик впевнений, що формувати і оцифровувати акти аудитів без існуючої системи захисту щодо можливої надалі витоку інформації – не можна, оскільки незахищеність електронної системи може призвести до стороннього втручання з подальшою втратою документів або матеріалів, що містять відомості військового характеру, що становлять державну таємницю.

На його думку, такі дії можуть підпадати під кваліфікацію ст. 422 КК України (Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості).

Скандал з НАЗК та перевірка політичних партій

Після того, як Андрій Дідик почав виступати з гострою і обгрунтованою критикою керівництва РП, природно, його захотіли усунути. Не стільки через особисту неприязнь, скільки через острах, що можуть бути оприлюднені тим, хто картає матеріали, а під час перевірок відомств, які ввірені Дідику, можуть бути виявлені суттєві порушення.

Так, у Рахунковій палаті розгорівся скандал, пов'язаний з аудитом Національного агентства з питань запобігання корупції, який безпосередньо відповідає за розподіл коштів з держбюджету на фінансування політичних партій.

Відзначимо, що згідно розподілу напрямків діяльності між членами Рахункової палати, Андрію Дідику віддали наступні напрямки: Міністерство інформаційної політики, Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, Міністерство юстиції, Державна архівна служба, Державна регуляторна служба, Державне агентство з питань кіно, Національне агентство з питань державної служби України, НАЗК, Державний комітет телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету.

"За процедурою ми повинні завчасно позначати контрольні заходи на наступний рік і на цей рік ми внесли пропозиції в кінці минулого. У службовій записці, з якої я звернувся до голови Рахункової палати, було прописано здійснення аудиту в Національному агентстві по запобіганню корупції (НАЗК), заплановане на друге півріччя 2019 року. Він (Валерій Пацкан. – Авт.) на нараді натомість запропонував перенести цей захід на перше півріччя. Але я наполягав, так як вважав, що правильно було б провести аудит вже після президентських і парламентських виборів ", - говорить Андрій Дідик.

Очевидно, що проведення контрольних заходів в першому півріччі було б вигідніше, як для керівництва НАЗК, близького до цієї партій, так і для самої партії, представником якої в недавньому часі був Пацкан. Крім того, бажання провести перевірку раніше, швидше за все, було мотивовано істотними порушеннями, які могли бути виявлені.

Під контрольними заходами мається на увазі перевірка законності використання коштів на апарат НАЗК (всі пам'ятають гучні скандали з величезними преміями в цій організації. – Авт.) І на фінансування партій, яке здійснюється саме через НАЗК, де вирішується узгоджувати фінансування чи ні. Тобто планувалося з'ясувати, за цільовим призначенням витрачаються кошти, виділені з бюджету, чи ні. Відзначимо, що перевірці підлягало фінансування шести партій, що подолали 5% -й бар'єр на минулих парламентських виборах, за період в три роки.

За словами Дідика, глава Рахункової палати на прохання керівника НАЗК Мангула всіляко опирався перевірці в другому півріччі. Так як з Андрієм Дідиком домовитися не вдалося, то на нього почався тиск. Вдумайтеся тільки, НАЗК в помсту вирішує перевірити декларацію того, хто уповноважений контролювати їх! Втім, така перевірка була пройдена, істотних порушень виявлено не було.

"Я вважаю, що на мене чиниться тиск, щоб заблокувати перевірку НАЗК, на фінансування якого з держбюджету протягом трьох років виділено понад півмільярда гривень, і політичних партій (за три роки фінансування склало більше 1,5 млрд грн), серед яких залишилися БПП "Солідарність" (майже 400 млн грн) і "Опозиційний блок" (майже 243 млн.).

Тепер, коли дана інформація стала надбанням громадськості, нас, очевидно, очікують ще більш серйозні викриття, які, є надія, будуть підкріплені рішучими діями правоохоронців.

ЧОМУ ЛІЧИЛЬНА ПАЛАТА НЕ ПОКАЗУЄ ЗВІТИ Мінкульт і АМПУ?

До слова, все вищенаведене – лише вершина айсберга. Як було зазначено вище, в Рахунковій палаті склалася критична ситуація з неоприлюднення звітів, рішень палати за результатами контрольних заходів.

Згідно з Регламентом Рахункової палати процедура проходження зазначених документів повинна здійснюватися не більше ніж протягом 25 днів після затвердження на засіданні відповідних звітів. Однак за фактом документи не виходять за межі Рахункової палати протягом 86 днів.

Найцікавіше, що в стінах Рахункової палати на сьогодні "ховаються" два отчетааудіта, які стосуються витрачання коштів Мінкультури і АМКУ. Примітно, що за актом аудиту Мінкультури було прийнято колегіальне рішення Рахункової палати направити його правоохоронним органам. Але пан Пацкан, на жаль, не підписує відповідний лист з актом в Нацполіцію. Така бездіяльність в подальшому може бути розцінено правоохоронцями як приховування злочину.

"Два звіту, відповідальний за які я, - аналіз діяльності Антимонопольного комітету в 2018 році і аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини паспортизації , інвентаризації та реставрації пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО, після прийняття на засіданні 28.05.2019 до сих пір не вийшли за межі Рахункової палати. Пацкан не підписав лист Нацполіціі акту аудиту Мінкультури, де встановлено порушення посадовими особами цього міністерства ", - розповів в інтерв'ю Андрій Дідик.

"З огляду на зазначене, на мою думку, в діях посадових осіб - Пацкана В.В. та Ходаковського В.В., можуть мати місце ознаки протиправних діянь, зазначених у статті 366 КК України" Службове підроблення ", оскільки гарантувати достовірність офіційних документів і рішень Рахункової палати - неможливо без проведення додаткової експертизи цих документів, а саме, на відповідність змісту затвердженого на засіданні звіту з тим, що вийшло за межі Рахункової палати ", - поскаржився доктор економічних наук Дідик.

Крім того, за словами члена РП, про можливості службового підроблення також свідчить діяльність юридичного департаменту, який підпорядкований голові Рахункової палати, оскільки при наданні правових висновків здійснюється "адвокатування" - захист позицій об'єктів перевірки, а також юристами "губляться" адміністративні протоколи, складені аудиторами .

ДБР почало кримінальне провадження: керівництво РП готується до допиту

Таким чином, член Рахункової палати Андрій Дідик назбирав цілу низку правопорушень, які знайшли своє відображення в заяві про злочини, адресованому ГБР. Так, заявник вбачає в діях керівництва палати ознаки кримінальних злочинів за ст.ст. 15, 28, 210, 344, 364, 356, 366, 422 КК України.

Як наслідок, Державне бюро розслідувань, розглянувши заяву Андрія Дідика, початок досудове слідство у кримінальному провадженні за № 62019000000001290 по ч.1, ст. 364 КК України. За нашою інформацією, це далеко не останнє кримінальне провадження щодо неправомірних дій посадових осіб Рахункової палати. Також, наші джерела повідомляють, що незабаром Валерій Пацкан і Вадим Ходаковський будуть викликані на допити.

Виходячи з усього того обсягу порушень, які вивялени в діях керівництва Рахункової палати, напрошується один логічно висновок – потрібно не тільки провести ретельний аудит діяльність цього контролюючого органу, не тільки змінити керівництво палати, а й обов'язково притягнути винних до неминучої відповідальності. Наші журналісти будуть пильно стежити за розвитком подій в цих резонансних кримінальних виробництвах.

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