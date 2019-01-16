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''Кров холоне!'' Пєсков розповів, як лається Путін

4.4тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін під час спілкування може висловлюватися матом.

Про це розповів прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю "АіФ". Він додав, що водночас Путін поводиться, як "нормальний мужик".

За словами Пєскова, матом президент РФ може висловити негативне ставлення до тієї чи іншої людини або процесу.

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"Я залишу це без відповіді. Можу лише сказати, що, як будь-який нормальний мужик він, звичайно, може висловити негативне ставлення до тієї чи іншої людини або процесу. До того ж так, що кров холоне", – розповів він.

Додамо, що в мережі користувачі активно обговорювали цю заяву Пєскова, відзначаючи, що в РФ відбуваються страшні події, а Путіна про це не питають.

"Зростають ціни на все, усюди треш коїться, вибухають будинки, горять ТЦ, падають літаки і т. д., а нам якусь х*єту женуть про те, чи є дружина у ботоксного і чи лається він матом!", "Відповів ухильно. Але Путін і сам говорив, що може іноді на себе і на підлеглих","Та хто ж йому такі питання задає або сам придумує", – обурювалися користувачі.

''Кров холоне!'' Пєсков розповів, як лається Путін

Скріншот

''Кров холоне!'' Пєсков розповів, як лається Путін

Скріншот

''Кров холоне!'' Пєсков розповів, як лається Путін

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі ''спалили'' реальний зріст Путіна.

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Особи
Володимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
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