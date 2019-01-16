''Кров холоне!'' Пєсков розповів, як лається Путін

Президент Росії Володимир Путін під час спілкування може висловлюватися матом.

Про це розповів прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю "АіФ". Він додав, що водночас Путін поводиться, як "нормальний мужик".

За словами Пєскова, матом президент РФ може висловити негативне ставлення до тієї чи іншої людини або процесу.

"Я залишу це без відповіді. Можу лише сказати, що, як будь-який нормальний мужик він, звичайно, може висловити негативне ставлення до тієї чи іншої людини або процесу. До того ж так, що кров холоне", – розповів він.

Додамо, що в мережі користувачі активно обговорювали цю заяву Пєскова, відзначаючи, що в РФ відбуваються страшні події, а Путіна про це не питають.

"Зростають ціни на все, усюди треш коїться, вибухають будинки, горять ТЦ, падають літаки і т. д., а нам якусь х*єту женуть про те, чи є дружина у ботоксного і чи лається він матом!", "Відповів ухильно. Але Путін і сам говорив, що може іноді на себе і на підлеглих","Та хто ж йому такі питання задає або сам придумує", – обурювалися користувачі.

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Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі ''спалили'' реальний зріст Путіна.

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