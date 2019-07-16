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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Кров дітей пивом не заллєш": на Луганщині повстали проти співочого організатора "ЛНР"

14.6т Читати матеріал російською

У Старобільську Луганської області відбулася акція протесту проти концерту, організованого відомим сепаратистом, кандидатом на виборах до Верховної Ради Володимиром Струком.

На передвиборчому заході виступив давній друг одного з творців "ЛНР" співак Павло Зібров.

На концерт прийшли люди з плакатами, на яких було написано: "Кров дітей пивом не заллєш", "ПТН + СТРК = ПНХ", "Пісні на крові", "Струк = 13000 убитих українців" тощо. У цей час на сцені сам кандидат і Зібров співали "Червону Руту".

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"Кров дітей пивом не заллєш": на Луганщині повстали проти співочого організатора "ЛНР"

Facebook Костянтин Реуцький

"Кров дітей пивом не заллєш": на Луганщині повстали проти співочого організатора "ЛНР"

Facebook Костянтин Реуцький

Нагадаємо, на сайті "Миротворець" повідомляється, що Струк спонсорував терористів на Донбасі. Проти нього було розпочато кримінальне провадження за ознаками закликів до порушення територіальної цілісності України. Він особисто організував групу озброєних бойовиків так званий "загін самооборони" у луганському селищі Ювілейний. Струк із георгіївською стрічкою на грудях у 2014 році "гастролював" у окупованому Лутугиному Луганської області і брав участь у мітингу 9 Травня.

Фото 2014 року

В кінці квітня 2019 року стало відомо, що Струк має намір балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради. Він обирається по 113 округу у Луганській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співака і політика-сепаратиста пов'язують давні дружні стосунки. Нещодавно через спільне фото Зіброва і Струка у мережі розгорівся скандал.

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Теми
Війна на Донбасі Новини Луганська і Луганської області Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Струк Павло Зібров
Місце
Україна Луганськ
Теги
Новини ЛНР Лугаська область
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Зибров тоже ссученый?
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Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
Ещё одна гнида лезет Во власть!
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
От як таке може бути, Зеленський АУ.....,нові обличчя.
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