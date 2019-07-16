"Кров дітей пивом не заллєш": на Луганщині повстали проти співочого організатора "ЛНР"

У Старобільську Луганської області відбулася акція протесту проти концерту, організованого відомим сепаратистом, кандидатом на виборах до Верховної Ради Володимиром Струком.

На передвиборчому заході виступив давній друг одного з творців "ЛНР" співак Павло Зібров.

На концерт прийшли люди з плакатами, на яких було написано: "Кров дітей пивом не заллєш", "ПТН + СТРК = ПНХ", "Пісні на крові", "Струк = 13000 убитих українців" тощо. У цей час на сцені сам кандидат і Зібров співали "Червону Руту".

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Facebook Костянтин Реуцький

Нагадаємо, на сайті "Миротворець" повідомляється, що Струк спонсорував терористів на Донбасі. Проти нього було розпочато кримінальне провадження за ознаками закликів до порушення територіальної цілісності України. Він особисто організував групу озброєних бойовиків – так званий "загін самооборони" у луганському селищі Ювілейний. Струк із георгіївською стрічкою на грудях у 2014 році "гастролював" у окупованому Лутугиному Луганської області і брав участь у мітингу 9 Травня.

В кінці квітня 2019 року стало відомо, що Струк має намір балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради. Він обирається по 113 округу у Луганській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співака і політика-сепаратиста пов'язують давні дружні стосунки. Нещодавно через спільне фото Зіброва і Струка у мережі розгорівся скандал.

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