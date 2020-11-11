Кризу з нелегітимністю НКРЕКП розв'яже лише перезапуск складу комісії, – депутатка "Слуги народу"

Кризу з нелегітимним статусом Національного енергетичного регулятора (НКРЕКП) може розв'язати лише невідкладне перезавантаження цього органу й приведення закону про НКРЕКП у відповідність до Конституції.

Про це під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Людмила Буймістер.

"Конституційна криза, яку ми бачимо сьогодні, є наслідок непродуманих рішень, і я навіть не хочу вказувати ні на кого пальцем. Але поки ми самі не почнемо виконувати закони й поки ми самі не почнемо поважати Конституцію, як ми можемо вимагати цього від олігархів, від груп впливу і від п’ятої колони. Ніяк. Тому дуже сподіваюся, що це подання буде розглянуто якнайшвидше", – зазначила депутатка.

За її словами, регулятор фактично самоусунувся від розв'язання проблем на енергоринку.

"Два тижні тому в нас була відеоконференція з нашими європейськими партнерами та з нашими партнерами з європейського співтовариства, де обговорювався законопроєкт щодо моніторингу енергетичних ринків. Так-от наші європейські колеги шоковані.

Регулятор сидів рік, не виконуючи зобов’язання за угодою про асоціацію. Чим штат регулятора займається взагалі?" – додала Буймістер.

Депутатка від урядущої фракції наголосила, що передусім важливо зробити регулятора справді незалежним.

"А якраз все, що було зроблено до цього, і всі механізми, які закладено в законі НКРЕКП, суперечать принципу незалежності регулятора", – зазначила депутатка.

Нагадаємо, що 4 листопада до Конституційного Суду надійшло подання від 50 депутатів від майже всіх фракцій і груп про визнання неконституційними указів президента про призначення чинних членів НКРЕКП.

На думку депутатів, президент під час призначення членів комісії вийшов за межі конституційних повноважень, через що чинний склад НКРЕКП нелегітимний. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, закон про НКРЕКП потребує негайного приведення у відповідність до Конституції.

Більшість членів чинного складу НКРЕКП було призначено в жовтні 2019 року. З грудня того ж року розпочалася найбільша за всю історію незалежності криза на енергетичному ринку.

Відповідальність за неї, за даними тимчасової слідчої комісії парламенту, лежить на НКРЕКП. Дії комісії також розкритикували Європейське енергетичне співтовариство та Антимонопольний комітет України. Останній звинуватив регулятор у штучному обмеженні конкуренції та свідомому створенні умов для маніпуляцій.

Критика дій НКРЕКП відбувається на фоні корупційного скандалу з головою комісії Валерієм Тарасюком, щодо якого НАЗК розпочало антикорупційну перевірку через сімейний енергетичний бізнес.