"Криворукий виріб": у мережі висміяли бюст Захарченко на Донбасі

Інтернет-користувачі посміялися над бюстом ватажка "ДНР" Олександра Захарченко, який встановили у Донецьку на честь річниці його смерті.

Критичний пост розмістив відомий блогер Денис Казанський у своєму Twitter. Він підкреслив, що "новороси" могли б зробити скульптуру більш якісною.

"Черговий криворукий виріб. Цікаво, їм самим не видно, наскільки у*біщно це виглядає? Невже так складно зробити скульптуру нормальної якості? У стародавніх греків тисячі років тому виходило, а у "новоросів" ні", — написав у мережі блогер.

У Донецьку встановили бюст Захарченко. Черговий криворукий виріб. Цікаво, їм самим не видно, наскільки уебіщно це виглядає? Невже так складно зробити скульптуру нормальної якості? У стародавніх греків тисячі років тому виходило, а у "Новоросії" немає pic.twitter.com/PPX5EhaOcU - Денис Казанський (@den_kazansky) August 31, 2019

Казанського підтримали його фоловери.

Скріншот twitter.com/den_kazansky

Скріншот twitter.com/den_kazansky

Скріншот twitter.com/den_kazansky

Скріншот twitter.com/den_kazansky

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал