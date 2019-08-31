"Криворукий виріб": у мережі висміяли бюст Захарченко на Донбасі

Інтернет-користувачі посміялися над бюстом ватажка "ДНР" Олександра Захарченко, який встановили у Донецьку на честь річниці його смерті.
Критичний пост розмістив відомий блогер Денис Казанський у своєму Twitter. Він підкреслив, що "новороси" могли б зробити скульптуру більш якісною.
"Черговий криворукий виріб. Цікаво, їм самим не видно, наскільки у*біщно це виглядає? Невже так складно зробити скульптуру нормальної якості? У стародавніх греків тисячі років тому виходило, а у "новоросів" ні", — написав у мережі блогер.
У Донецьку встановили бюст Захарченко. Черговий криворукий виріб. Цікаво, їм самим не видно, наскільки уебіщно це виглядає? Невже так складно зробити скульптуру нормальної якості? У стародавніх греків тисячі років тому виходило, а у "Новоросії" немає pic.twitter.com/PPX5EhaOcU- Денис Казанський (@den_kazansky) August 31, 2019
Казанського підтримали його фоловери.
Скріншот
twitter.com/den_kazansky
Скріншот
twitter.com/den_kazansky
Скріншот
twitter.com/den_kazansky
Скріншот
twitter.com/den_kazansky
Як повідомляв OBOZREVATEL :
31 серпня 2018 року терористи у Донецьку затримали "українських диверсантів", яких звинуватили у вбивстві ватажка "ДНР" Олександра Захарченко.
Окупанти заявили, що один із затриманих нібито є агентом Служби безпеки України.
Соратники Захарченко, вивчивши місце вибуху і процес закладки бомби, прийшли до висновку, що його вбивство відбулося не без допомоги наближених до нього людей.
У січні відомий український режисер Сергій Лозниця заявив, що відео, на якому зображено вбивство Захарченко, могло бути постановочним.
У травні ватажок "ДНР" Денис Пушилін Денис Володимирович заявив, що слідство встановило організаторів, виконавців і замовників вбивства Захарченко. Він додав, що серед замовників вбивства є "високопоставлені громадяни України та інших країн".
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