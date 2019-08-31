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"Криворукий виріб": у мережі висміяли бюст Захарченко на Донбасі

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Інтернет-користувачі посміялися над бюстом ватажка "ДНР" Олександра Захарченко, який встановили у Донецьку на честь річниці його смерті.

Критичний пост розмістив відомий блогер Денис Казанський у своєму Twitter. Він підкреслив, що "новороси" могли б зробити скульптуру більш якісною.

"Черговий криворукий виріб. Цікаво, їм самим не видно, наскільки у*біщно це виглядає? Невже так складно зробити скульптуру нормальної якості? У стародавніх греків тисячі років тому виходило, а у "новоросів" ні", — написав у мережі блогер.

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Казанського підтримали його фоловери.

Скріншот

Скріншот

twitter.com/den_kazansky

Скріншот

Скріншот

twitter.com/den_kazansky

Скріншот

Скріншот

twitter.com/den_kazansky

Скріншот

Скріншот

twitter.com/den_kazansky

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Олександр Захарченко
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Петров Василий
Петров Василий
Бакланам алкашам памятники ставят. Ну и убожество.
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