"Криворізький діалект англійської": Зеленського висміяли за звернення до "жителів Канадії"

Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter звернувся до "жителів Канадії", а потім видалив публікацію. Через деякий час пост з'явився на сторінці у відредагованому вигляді.

Користувачі соціальної мережі встигли помітити помилку і зробити скріншот. У коментарях англійську Зеленського прозвали "криворізьким діалектом" і порекомендували президентові встановити додаток для перевірки граматики (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дякую Джастіну Трюдо за пропозицію підтримати Україну в розслідуванні катастрофи літака в Ірані. Для обох наших країн це спільний біль. Наші думки з сім'ями громадян Канади, які загинули в цій катастрофі", – написав Зеленський.

Зеленського висміяли за звернення до "жителей Канадії" Колаж

Публікація Зеленського з помилкою:

Відредагована публікація:

Thank you @JustinTrudeau for your offer to support Ukraine in investigating the plane crash in Iran. For both our countries, it's a shared pain. Our thoughts are with the families of the citizens of Canada who died in this crash. - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 9 січня 2020 р

Зеленський розмістив твіт де назвав Канаду Канада. Трохи пізніше роздуплився і твіт видалив. Відкриваємо Вікіпедію: "Канада - це гумористичне назва Канади". ААА, тоді все ясно! Як я міг забути що наш презик - КВНщик # 95кварталГоловногоМозга pic.twitter.com/9MNhNN9kVS - Львівський метрополітен (@natohawks) 9 січня 2020 р

Раніше OBOZREVATEL писав, що прессекретарка президента України Юлія Мендель потрапила в жорсткий конфуз – у пості на своїй сторінці в Instagram вона переплутала Литву і Латвію.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!