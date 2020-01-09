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10 січня • оновлено в 01:24
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"Криворізький діалект англійської": Зеленського висміяли за звернення до "жителів Канадії"

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Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter звернувся до "жителів Канадії", а потім видалив публікацію. Через деякий час пост з'явився на сторінці у відредагованому вигляді.

Користувачі соціальної мережі встигли помітити помилку і зробити скріншот. У коментарях англійську Зеленського прозвали "криворізьким діалектом" і порекомендували президентові встановити додаток для перевірки граматики (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Дякую Джастіну Трюдо за пропозицію підтримати Україну в розслідуванні катастрофи літака в Ірані. Для обох наших країн це спільний біль. Наші думки з сім'ями громадян Канади, які загинули в цій катастрофі", – написав Зеленський.

Зеленського висміяли за звернення до "жителей Канадії"

Зеленського висміяли за звернення до "жителей Канадії"

Колаж

Публікація Зеленського з помилкою:

"Криворізький діалект англійської": Зеленського висміяли за звернення до "жителів Канадії"

Відредагована публікація:

"Криворізький діалект англійської": Зеленського висміяли за звернення до "жителів Канадії"
"Криворізький діалект англійської": Зеленського висміяли за звернення до "жителів Канадії"
"Криворізький діалект англійської": Зеленського висміяли за звернення до "жителів Канадії"

"Криворізький діалект англійської": Зеленського висміяли за звернення до "жителів Канадії"
"Криворізький діалект англійської": Зеленського висміяли за звернення до "жителів Канадії"
"Криворізький діалект англійської": Зеленського висміяли за звернення до "жителів Канадії"
"Криворізький діалект англійської": Зеленського висміяли за звернення до "жителів Канадії"
"Криворізький діалект англійської": Зеленського висміяли за звернення до "жителів Канадії"

Раніше OBOZREVATEL писав, що прессекретарка президента України Юлія Мендель потрапила в жорсткий конфуз – у пості на своїй сторінці в Instagram вона переплутала Литву і Латвію.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Зеленський
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
МЕЖДУ ПРОЧИМ: всё в нашем мире не случайно - возможно, в будущем на карте мира будет и такая страна - Канадия ))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ух епта... Я и забыл, что все х*хлы ленгвисты от бога и знают минимум 10 языков с рождения.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ЗРАДНИК
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