Кривонос заговорив про бази НАТО в Україні

Україні необхідно змінити своє законодавство і дозволити розміщення на своїй території військових баз союзників із НАТО.

Таку пропозицію в інтерв'ю для "24 каналу" висловив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. Він вважає, що наша держава повинна скористатися виведенням частин Альянсу з Німеччини (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Так, ми можемо боротися, якщо Росія буде окуповувати наші території, дуже довго, до останнього патріота. Але, завдяки підтримці наших союзників, просто цієї окупації може не бути. Якраз надійне плече наших НАТОвських партнерів дозволить нам створити отой щит, який захистить Україну", – переконаний Кривонос.

Він пояснив, що для того, щоб це стало можливим, потрібне політичне рішення, і деякі речі Україна вже може ініціювати.

"Наприклад, ми зараз бачимо програму, в якій американці виводять свої бази з території Німеччини: частину вони заводять на територію Румунії, частину заводять на територію Польщі і трохи в Литву та Естонію. Ми також можемо, завдяки роботі наших депутатів, ухвалити рішення. Зараз поки що ми, відповідно, це не можемо робити. Але для того існують закони, щоб з часом їх переглядати", – сказав заступник секретаря РНБО.

За його словами, після того, як українські парламентарі попрацюють в цьому напрямку, конкретні пропозиції можна буде висувати вже американським партнерам України.

"Тому що в них є зацікавленість в розвитку і створенні баз на території нашої країни: як і авіаційних баз, так і морських, так і сухопутних. І не є проблемою це зробити. Це якраз той щит, який ми самі для себе створюємо", – вважає Кривонос.

"Не треба собі брехати, якщо, наприклад, в тому ж Маріуполі буде якась невеличка простенька база американців і британців. Прохід через Керченську затоку, відповідно до міжнародного морського права, не буде проблематичним. Тому ми розв'язуємо у багатьох питаннях собі руки", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: