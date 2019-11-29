"Посміховище з клоунами!" Звільнений із РНБО військовий виступив із різкою заявою

Заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони Сергій Кривонос, якого відразу з двох посад звільнив президент Володимир Зеленський, заявив, що РНБО перетворилася в "посміховисько з клоунами".

Так на відсторонення в п'ятницю, 29 листопада, чиновник відреагував на своїй сторінці у Facebook. "Вечір перестає бути нудним", – написав він.

На думку Кривоноса, відставка пов'язана "з небажанням певних посадових осіб реалізації програми з підвищення обороноздатності України "П'ять кроків", як раз коли ми вийшли вже на фініш".

Сергій Кривонос facebook.com/sgkryvonos

"Секретар РНБО, якого попередні п'ять років війни не було видно і чутно ні на фронті, ні в тилу, таки проштовхнув підписання указу", – вважає Кривонос.

Нагадаємо, наказом глави держави чиновника відсторонили від посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України та з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кривонос заявив, що Росія має всі можливості для відкритого військового вторгнення в Україну. При цьому Кремль розробляє різні варіанти – від ракетних ударів до введення військ.

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