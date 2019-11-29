Головна Новини
30 листопада • оновлено в 10:45
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Посміховище з клоунами!" Звільнений із РНБО військовий виступив із різкою заявою

26.3т
Читати матеріал російською

Заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони Сергій Кривонос, якого відразу з двох посад звільнив президент Володимир Зеленський, заявив, що РНБО перетворилася в "посміховисько з клоунами".

Так на відсторонення в п'ятницю, 29 листопада, чиновник відреагував на своїй сторінці у Facebook. "Вечір перестає бути нудним", – написав він.

На думку Кривоноса, відставка пов'язана "з небажанням певних посадових осіб реалізації програми з підвищення обороноздатності України "П'ять кроків", як раз коли ми вийшли вже на фініш".

Новини
Рябошапка звільнив скандального прокурора Кулика: всі подробиці

Сергій Кривонос

Сергій Кривонос

facebook.com/sgkryvonos

"Секретар РНБО, якого попередні п'ять років війни не було видно і чутно ні на фронті, ні в тилу, таки проштовхнув підписання указу", – вважає Кривонос.

Нагадаємо, наказом глави держави чиновника відсторонили від посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України та з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кривонос заявив, що Росія має всі можливості для відкритого військового вторгнення в Україну. При цьому Кремль розробляє різні варіанти – від ракетних ударів до введення військ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Богдана Васильченко
Особи
Сергій Кривонос Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
звільнення військових РНБО політика
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
348
68
Смішно
11
Цікаво
168
Сумно
26
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
зе поставь вместо кривоноса коломойского.а еще лучше подыми руки вверх перед кремлем.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Банально, але час все розставить по місцях. Трохи дивує така бурхлива реакція на звільнення - зазвичай військові ведуть себе стриманіше.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Alex Mak
Alex Mak
Оце я так зрозумів, що найшлося аж цілих три росіянця, які вчилися разом з " хенералом" але стидаются признатися, тому що в них не має такиз " цяуьок" так купіть в воєнторзі , він же зміг, ну принаймні купіть собаку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини політики

Топпублікації

Топблоги