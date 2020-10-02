Кривонос назвав три кроки примушення Росії до миру

Україна може примусити Росію до миру на своїх умовах у разі виконання трьох обов'язкових кроків. Передовсім йдеться про міжнародну підтримку, економічний розвиток нашої держави та посилення обороноздатності.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. За його словами, без виконання цього плану будь-які розмови про припинення війни країною-агресором є марними (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Про мир з РФ ми можемо домовитись, коли буде цілий комплекс, проведений з керівництвом держави і з нашим народом, який поставить Росію перед фактом, що намагання розхитати ситуацію в країні ні до чого не призведе", – вважає Кривонос.

Перш за все, за його словами, варто зосередитися на нарощенні співпраці зі США, Великою Британією, Канадою, Японією та іншими країнами, які дозволять порушувати питання посилення санкцій проти Росії.

Другий крок – це чітка робота влади щодо підняття економіки, адже без цього не буде сильної країни, наголосив заступник секретаря СНБО. І, нарешті, третій, але не менш важливий етап "приборкання" окупантів – це посилення спроможності України з надання спротиву.

"Коли росіяни будуть розуміти спроможності ЗСУ і взагалі спроможності сектору територіальної оборони як такі, то захід на нашу територію буде коштувати рубль, а вихід – 100 доларів. Чому? Тому що не проблема зараз росіянам намагатись окупувати територію", – пояснив Кривонос.

"Вони чітко розуміють, що контроль над такою великою територією потребує утримання величезної кількості збройних сил РФ, міжнародний спротив буде зашкалювати, і вони розуміють, що в разі правильної організації територіальної оборони не зможуть цього зробити. Бо територіальна оборона прибере бажання в росіян лізти сюди як практично, так і теоретично", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: