"Криваві гроші": Гриценко жорстко висловився про скандал в оборонці України

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко жорстко засудив чинну владу через скандал довкола "Укроборонпрому".

В ефірі ток-шоу "Право на владу" лідер "Громадянської позиції" наголосив, що Україна не зможе впоратися з агресією Росії, поки в країні не буде єдності.

"Говорити про перемогу неможливо. Держава, якій люди дають гроші, хоче жити в спокої, безпеці. Але до солдата гроші не доходять, тому що крадуть. Там кров того солдата і сльози мами того солдата. І це все навколо вищого керівництва держави. Коли немає єдності, то говорити про перемогу неможливо", - сказав Гриценко.

Новини Іще один кандидат у президенти знявся з виборів на користь Гриценка

Він також звернув увагу на активізацію влади після засудження Заходу, закликавши самостійно розібратися з корупціонерами. Кандидат у президенти також закликав українців не продавати свої голоси на виборах.

"Треба чекати команди Америки? Може самі розберемося з тими всіма Свинарчуками? Вони ці гроші в крові зараз несуть вам, щоб через злочинні сітки купити вас і забрати майбутнє у солдатів, які ще залишилися серед живих. На кожній такій купюрі кров. Не беріть, кидайте їм в обличчя. Ми не переможемо, поки не буде єдності", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологи впевнені, що Гриценко стає лідером у першому турі президентських виборів.

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