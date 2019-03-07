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"Криваві гроші": Гриценко жорстко висловився про скандал в оборонці України

2.3тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко жорстко засудив чинну владу через скандал довкола "Укроборонпрому".

В ефірі ток-шоу "Право на владу" лідер "Громадянської позиції" наголосив, що Україна не зможе впоратися з агресією Росії, поки в країні не буде єдності.

"Говорити про перемогу неможливо. Держава, якій люди дають гроші, хоче жити в спокої, безпеці. Але до солдата гроші не доходять, тому що крадуть. Там кров того солдата і сльози мами того солдата. І це все навколо вищого керівництва держави. Коли немає єдності, то говорити про перемогу неможливо", - сказав Гриценко.

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Він також звернув увагу на активізацію влади після засудження Заходу, закликавши самостійно розібратися з корупціонерами. Кандидат у президенти також закликав українців не продавати свої голоси на виборах.

"Треба чекати команди Америки? Може самі розберемося з тими всіма Свинарчуками? Вони ці гроші в крові зараз несуть вам, щоб через злочинні сітки купити вас і забрати майбутнє у солдатів, які ще залишилися серед живих. На кожній такій купюрі кров. Не беріть, кидайте їм в обличчя. Ми не переможемо, поки не буде єдності", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологи впевнені, що Гриценко стає лідером у першому турі президентських виборів.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Мудак, только и делал до сих пор, как пытался устраивать скандалы..
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Перепил Недо
Перепил Недо
Ох лучше бы оно молчало. Просто не комильфо читать некрологи о поганцах.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Этот мальчик лично приложил ручки к развалу вашей армии...постарался на славу...Одно дерьмо в кандидатах у вас....нет ни одного приятного
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