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30 квітня • оновлено в 12:16
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/ Політика

Критик політики Кремля оцінив відхід колективного Путіна

1.8т
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Відхід Володимира Путіна з поста президента Росії, а також його оточення обернеться проблемами не тільки для самої РФ – гірше стане зокрема й для України.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів відомий російський підприємець Дмитро Потапенко, який регулярно критикує економічну політику Кремля.

"Я веду бізнес і в Україні, пишу регулярно подкасти щодо української економіки, і регулярно спілкуюся з іноземцями, нашими емігрантами. Те, що я чую, носить, умовно, або пропутінський характер, або проукраїнський. Як то кажуть, чума на обидва ваші доми", – зазначив він.

Росією керує так званий колективний Путін – Потапенко

Росією керує так званий колективний Путін – Потапенко

Потапенко вважає, що думати так – "дурість" і в першому, і в другому випадку. Адже, підкреслив він, Росією зараз керує так званий колективний Путін.

"І після відходу Путіна стане ще гірше, зокрема й для України як для держави", – заявив бізнесмен.

На його переконання, причина криється в тому, що ніхто не розглядає основи економіки.

"У Росії державна економіка. Тут ключове те, що відбувається всередині кланів, до того ж ці клани озброєні. Ще їх помилково називають олігархами, хоча такими вони не є в чистому вигляді", – пояснив Потапенко слова про "колективного Путіна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна не зможе нормалізувати відносини з країною-агресором Росією і закінчити війну, оскільки існує "два президенти РФ Путіни" – фізичний і колективний.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Росія - країна-агресор політика
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вчера звонил тетке в Судак, она говорит, что местная общественность серьезно обсуждает вопрос установки памятника украинскому майдану... сейчас обсуждают где установить, в Симферополе или Севастополе... говорят, что будет гранитная стелла, на которой будет надпись: "Украинскому майдану 2014 года от благодарных крымчан"... вроде стеллу уже изготавливают в Санкт-Петербурге... ось яки справи, маляты...______
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