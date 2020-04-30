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30 квітня • оновлено в 16:49
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Критик політики Кремля дав прогноз щодо відновлення Донбасу після окупації

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Санкції Заходу проти країни-агресора Росії, яка захопила український Донбас, це "договірняк", тому що російська держава нібито і так платить за все на окупованих територіях: і бюджетникам, і військовим.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив відомий російський підприємець Дмитро Потапенко, котрий регулярно критикує економічну політику Кремля.

"За моїми оцінками, це третина від того, що доведеться платити в разі, якщо це буде, умовно кажучи, російською територією. Зараз це дуже хороше для Кремля тліюче багаття, яке загалом дозволяє спекулювати на цьому", – стверджує він.

"Санкції – це договірняк": критик політики Кремля дав прогноз щодо відновлення Донбасу

Бізнесмен зазначив, що у випадку з Донбасом, як і з Кримом, міжнародні санкції для правлячої верхівки Росії абсолютно нічого не означають. Оскільки політики і бізнесмени все одно літають у Європу, а та їх "приймає з величезною радістю".

"Я і європейським політикам говорив, що так звані санкції – це всього лише, вибачте, договірняк. Будь-який економіст другого курсу може розповісти, що потрібно зробити, щоб економіка "схлопнулася" протягом 15 хвилин. Вони цього не роблять", – заявив Потапенко.

Водночас додав, що між "кланами" в Росії йде фактично війна в контексті протистояння з Україною. "Лакмусовим папірцем" є Донбас і "Л/ДНР", але тому, "кому першому перепадуть ці території", буде непросто його відновити.

Дмитро Потапенко

Дмитро Потапенко

"Причина дуже проста: протестні настрої, в будь-якому випадку будуть на цій території, і їх треба буде придушувати. Територія абсолютно розорена, і в неї треба буде інвестувати. І це буде не приз, а такий абсолютно розтрощений у мотлох хутірець", – вважає бізнесмен.

На його думку, саме тому жодна зі сторін конфлікту нібито не прагне якось ескалувати ситуацію.

"Все закінчується якимись публічними тирадами. Якихось активних дій не робить ніхто. Зокрема і так званий Захід", – підсумував Потапенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європі заявили, що зняття санкцій з Росії зупинить війну на Донбасі. Там вважають, що РФ розв'язала війну просто тому, що побоюється за свою безпеку, а значить, необхідно дати їй більше гарантій.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор санкции
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